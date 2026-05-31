Sosyal medya öldürmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarını kapatan TikTok fenomeni Kübra Karaaslan, intihar ederek yaşamına son verdiği iddiasıyla gündeme geldi. Yasaklı maddeler kadar tehlike duruma gelen Sosyal medya intiharları her sene artıyor. Bu durum aileler ve devlet için ‘’Kırmızı alarm’’ durumunun yandığını gözler önüne seriyor.

Peki, Sosyal medya gençleri nasıl intihara sevk ediyor? Öncelikle buna yakından bakmak gerekiyor.

Sosyal medya, özellikle ergenlerde yalnızlık, depresyon, düşük özgüven ve bedensel algı problemlerine yol açabiliyor. Verilere göre Sosyal medya intiharlarının yaş aralığı 15 ila 19 arasında yoğunlaşıyor.

Araştırmalardan devam edelim; intihar vakaları öğrenim görülen sınıfa göre kız öğrencilerde en fazla 10. sınıfta, erkek öğrencilerde ise 12. sınıfta görülmektedir. Ergenlerin intihar eylemini gerçekleştirme yöntemi bakımında ise birinci sırada atlama, sonrasında kendini asarak ve son olarak ateşli silah kullanma şeklinde eylemi gerçekleştirdikleri bulgusu ortaya çıkmış durumda.

Sosyal medya fenomenleriyle “intihar” konusunun birlikte anılması, genelde yoğun baskı, siber zorbalık ve ruh sağlığı sorunları ile ilgili olduğu biliyor.

Sürekli görünür olma baskısı yani Takipçi kaybetme korkusu, sürekli içerik üretme zorunluluğu ve Siber zorbalık olan Hakaret, linç kültürü, nefret yorumları intiharları tetikliyor.

“Mükemmel hayat” algısı ile gerçekliğin karışması da özellikle gençleri en çok etkileyen etkenler arasında bulunuyor.

AİLELERİN SORUMLULUĞU

Burada en büyük görev ise ailelere düşüyor. Gençlerin sosyal medya bağımlılığı ve olumsuz içeriklerden korumak, sağlıklı iletişim kurmak, sevgi ve merhamet duygularını geliştirmek önem taşıyor.

İntiharı düşünen bireylerde davranış değişikliklerini fark edebilmek aileye düşüyor. Duyarlılık göstermek ve uygun profesyonel destek sağlamak, hayatta kalma şansını arttırır ve ölümlerin önüne geçebilir.

Sosyal destek sistemleri’de bu konuda önemli yardımcı konumunda. Örneğin, İngiltere’deki örneklerde görüldüğü gibi, öğrencilerin sosyal medya hesaplarının izlenmesi ve riskli paylaşımların erken tespiti, müdahale ve yardım sürecinde etkin olabiliyor.

İntihar düşünceleri veya psikolojik kriz yaşayan kişiler derhal profesyonel yardım alması gerekiyor. Türkiye’de 112 acil, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hattı veya ALO 183 Sosyal Hizmetler hattı gibi destekler mevcut bulunuyor.