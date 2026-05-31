Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!

Avrupa turneleri iptal edilen ve dünya genelinde ırkçı-cinsiyetçi hezeyanları yüzünden aforoz edilen bir şahsın konser biletlerine, sadece bir gecelik eğlence uğruna gözünü kırpmadan 30 bin lira nakit bayılan malum kitle adeta kuyruğa girdi.

Kadın haklarından ve insan onurundan dem vuran ama iş kendi zevklerine gelince cinsel saldırı faili bir adama servet akıtmaktan utanmayan bu kitle, Batı hayranlığı uğruna değerlerini satarak trendlerin kölesi olduklarını bir kez daha kanıtladı.

Bugün Konserde Zıplayanlar Yarın "Millet Aç" Edebiyatı Yapacak

Bugün ahlaki hiçbir kırmızı çizgisi olmayan yabancı bir rapçinin şarkılarıyla kendinden geçip çılgınlar gibi zıplayacak olan bu yalnız on binlerin, yarın öbür gün kameraları gördüklerinde ağız değiştirerek ekonomik kriz tellallığı yapmaya başlayacakları çok iyi biliniyor.

Kendileri dışındaki vatansever ve muhafazakar vatandaşları "zıplamayan Tayyipçi" diyerek aşağılamayı kendilerine görev edinen bu iki yüzlü zihniyetin maskesi, bu konser rezaletiyle birlikte tamamen aşağı inmiş oldu.