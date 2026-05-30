Dev hazine bulundu: Denizin dibinden altın fışkırdı
Dev hazine bulundu: Denizin dibinden altın fışkırdı

Geçmişte batan ve uzun yıllar bulunamayan devasa gemi bulundu. Geminin içerisindeki 138 milyon dolarlık hazine gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeologlar Brandon Clifford ve Mark Agostini, yıllar süren sonar çalışmaları ve uzaktan algılama teknolojileri sayesinde ulaşılan enkazın, 18. yüzyılın en büyük korsanlık vakalarından birine ait olduğunu doğruladı.

Hindistan'dan Portekiz'e gitmek üzere yola çıkan gemi, Reunion Adası yakınlarında 'Akbaba' lakaplı korsan Olivier Levasseur tarafından ele geçirildi. Geminin, yaklaşık 138 milyon dolar değerinde bir kargo taşıdığı tahmin ediliyor.

Tarihi kayıtlara göre, 1721 yılında Goa Başpiskoposu ve Portekiz Genel Valisi ile birlikte yaklaşık 200 köleyi taşıyan gemi, fırtına nedeniyle ağır hasar görmüşken korsanların saldırısına uğradı.

Levasseur ve mürettebatı, direnişle karşılaşmadan gemiyi zapt ederek enkazı Boraha Burnu (Île Sainte-Marie) açıklarına sürükledi. Geminin yükünde altın ve gümüş külçelerin yanı sıra madeni paralar, ipekler, elmas ve zümrüt gibi yüzlerce değerli taşın bulunduğu biliniyor.

Tarihi Gemi Enkazı Koruma Merkezi tarafından yayımlanan raporda, batık alanından çıkarılan objeler arasında Goa’dan getirildiği değerlendirilen dini figürler, Meryem Ana heykelleri ve Arapça yazıtlı çömlek parçaları yer alıyor. Deniz tabanındaki kum ve çamur tabakasının altında hala çok sayıda altın sikkenin gömülü olduğu ifade ediliyor. Hazinenin bir kısmının o dönemde korsanlar tarafından yağmalandığı veya fidye karşılığı Lizbon’a iade edildiği hatırlatıldı.

Keşfi gerçekleştiren bilim heyeti, 'Nossa Senhora do Cabo' enkazının bulunduğu bölgenin stratejik bir korsan rotası olduğunu ve aynı mevkide 10’a yakın farklı batık geminin daha bulunabileceğini öngörüyor. Ayrıca, gemide bulunan başpiskopos ve 200 kölenin akıbetine dair tarihi belgelerde net bir bilgiye rastlanmadığı ve konuyla ilgili araştırmaların derinleştirileceği kaydedildi. KAYNAK: DENİZHABER

