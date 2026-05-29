100 bin yıllık ölümcül sır deşifre oldu! Yerin tam 430 metre altına gömdüler, insanlar hazine sanıp kazmasın diye üstünü ormanla kapatacaklar

Finlandiya'nın Olkiluoto Adası'nda, tam 1,9 milyar yıldır bozulmadan duran devasa bir ana kayanın 430 metre derinliğine inşa edilen "Onkalo" adlı tünel, insanlık tarihinin en uzun vadeli mühendislik projesine ev sahipliği yapıyor. İçine gömülecek nükleer atıkların tam 100 bin yıl boyunca ölümcül kalacağı bu gizemli tesis, gelecekte insanların bölgeyi kazıp felakete yol açmaması için süreç bittiğinde tamamen yapay bir ormana dönüştürülerek gizlenecek. Bakır kapsüller, sızdırmaz bentonit kili ve depremsiz sert granit çukurlardan oluşan 4 aşamalı devasa bir doğa zırhıyla korunan bu ölümcül depo, zamana karşı verilmiş felsefi bir meydan okuma olarak nitelendiriliyor.