Avrupa, Türk ordusuna sığınıyor! Baykar, Leonardo ve Safran el ele verdi, dengeler tamamen değişti

Avrupa güvenlik mimarisi, Soğuk Savaş sonrası dönemin en büyük dönüşümlerinden birini yaşıyor. Washington yönetiminin stratejik odağını giderek Hint-Pasifik’e kaydırması ve Avrupa’nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dair mesajlarını sertleştirmesi, kıta genelinde yeni bir savunma mimarisi arayışını hızlandırdı. Almanya ve Polonya’daki Amerikan askeri varlığı üzerinden yürüyen tartışmalar da artık geçici diplomatik gerilimler değil, ABD’nin Avrupa’ya yönelik uzun vadeli yaklaşım değişikliğinin işareti olarak görülüyor. Bu yeni dönemde öne çıkan ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, yalnızca askeri kapasitesiyle değil, hızla büyüyen savunma sanayii ve üretim gücüyle Avrupa’nın güvenlik denkleminde merkezi bir aktöre dönüşüyor. Bu çerçevede, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasında İttifak'ın merkez ülkelerinden biri olduğunu vurgulaması anlamında önemli bir rol oynayacak.