Avrupa, Türk ordusuna sığınıyor! Baykar, Leonardo ve Safran el ele verdi, dengeler tamamen değişti
ABD'nin stratejik odağını Hint-Pasifik’e kaydırarak Avrupa’daki askeri yükümlülüklerini azaltmaya başlaması, kıta genelinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı yeni bir savunma mimarisi arayışını tırmandırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla mühimmat stoklarında büyük kriz yaşayan Avrupa ülkeleri; Baykar'ın İtalyan Leonardo ve Fransız Safran gibi savunma devleriyle kurduğu ortaklıkların yanı sıra, Almanya'da inşa edilen Türk mühimmat üretim tesisleriyle rotayı tamamen Ankara'ya çevirdi. İspanya'nın yerli jet eğitim uçağı HÜRJET ve 5. nesil savaş uçağı KAAN'a gösterdiği yoğun ilginin yanı sıra, TCG Anadolu’nun NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatındaki SİHA şovu, Türkiye'nin artık sadece bir tedarikçi değil, Avrupa güvenliğinin asli ve stratejik bir ortağı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.