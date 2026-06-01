BAE'den şaşırtan açıklama! Fanatik Yahudileri kınadı
BAE'den şaşırtan açıklama! Fanatik Yahudileri kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya fanatik Yahudiler tarafından düzenlenen baskını ve Harem-i Şerif’te İsrail bayrağı açılmasını sert ifadelerle kınadı. Abu Dabi yönetimi, yaşananları provokasyon ve kabul edilemez aşırılık yanlısı eylem olarak niteledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mescid-i Aksa’da yaşanan son baskına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif’e girmesi ve burada İsrail bayrağı açmasının gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adım olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin yalnızca kutsal mekanların dokunulmazlığını hedef almadığı, aynı zamanda bölgedeki hassas dengeleri de daha kırılgan hale getirdiği belirtildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve hukuki statüye saygı gösterilmesi, tüm kutsal mekanların korunmasının güvence altına alınması, Ürdün'ün vakıfların himayesi ile Aksa'nın yönetimindeki rolüne saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Gerilimi tırmandıran eylemlerden İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, gerilimi artırabilecek ya da bölgede istikrarı sarsabilecek hiçbir bir adımın atılmaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE'nin, uluslararası meşruiyet kararlarına ve imzalanmış anlaşmalara aykırı olan, daha fazla istikrarsızlığa yol açabilecek tüm uygulamaları kesin bir şekilde reddettiği yinelendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya dün İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açarak İsrail milli marşını okumuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 14 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmış, "Harem-i Şerif'in Yahudilere ait olduğunu" iddia etmişti.

