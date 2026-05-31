Dünya Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler
Sözde 'insan hakları' dersi veren Avrupa'da vahşet: Filistinli hamile kadını darp ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnsan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkan Batı’nın iki yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Hollanda polisi, eşinin gözaltına alınmasına engel olmak isteyen Filistinli hamile kadını vahşice yere fırlattı. Saldırı sonrası talihsiz kadın erken doğum yaparken, Avrupa’nın "barbar" yüzü bir kez daha tescillendi.

Gazze kökenli Filistinli bir sığınmacının gözaltına alınması sırasında hamile eşinin polis tarafından yere atıldığı anlar sosyal medyada tepki topladı. Al Jazeera'nın haberine göre, 19 Mayıs'ta gerçekleşen ve 29 Mayıs'ta görüntüleri yayımlanan olayda Filistinli hamile bir kadın Hollanda polisi tarafından yere fırlatıldı. Eşi gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalışan hamile kadının sert bir polis müdahalesiyle karşılaştığı görüldü. Önce polis tarafından yere fırlatılan kadın, başka bir görüntüde iki polis tarafından tutulup sürüklenirken görülüyor.

KADIN ERKEN DOĞUM YAPTIĞINI AÇIKLADI

Bir gazeteciye konuşan mağdur kadın, olaydan beş gün sonra erken doğum yaptığını söyledi. Hollanda polisi ve kamu yayıncısı NOS, müdahalenin Utrecht yakınlarındaki Zeist kentinde bulunan Kampweg Sığınmacı Merkezi'nde gerçekleştiğini bildirdi.

Görüntülerde çok sayıda polis memurunun bir erkeğin etrafını sardığı görülüyor. İleri derecede hamile olduğu anlaşılan bir kadın polislere yaklaşırken, bir memurun müdahalesi sonucu yere düştüğü anlar kaydediliyor. Ailenin aktardığı bilgilere göre kadın, eşi gözaltına alınırken yanında kalıp kalamayacağını sormak için polislere yaklaştı. Polisin talebi reddettiği ve kısa süre sonra kadını yere fırlattığı öne sürüldü.

Olayın öncesinde neler yaşandığı, polis memurlarının görüntülere yansımayan herhangi bir uyarıda bulunup bulunmadığı ve gözaltının kesin gerekçesi henüz netlik kazanmadı. Hollanda makamları olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapmazken soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Siyonist katillerden Gazze'de yeni işgal oyunu! Sözde "Turuncu Hat" ile Filistinlileri daracık bir alana hapsetmeye çalışıyorlar!

'Filistin'deki Müslümanlar kendi evlatlarını kurban vermeye çalışıyorlar!'

Üniversitede skandal görüntü! Öğrencinin elindeki Filistin bayrağını görünce diplomayı vermediler

Siyonistlerin vahşeti sınır tanımıyor! Gazze'de yardımları engelleyen katil İsrail, mazlum Filistinlileri salgın hastalıkların kucağına itti!

Katil İsrail Filistinlilerin buğday tarlalarını yaktı

