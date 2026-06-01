Malatya'da 19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Sütçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından takibe alınan B.A. (19) bir ticari taksiye bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan genç içerisinde bulunduğu taksiyle hastaneye gitmek üzere yola devam ederken, zanlılar Zapcıoğlu Caddesi üzerinde de ticari taksiyi takip ederek yeniden ateş açtı.

Bu sırada yoldan geçen bir minibüse kurşun isabet etti. Minibüsün cam kenarında oturan bir kadının başını saçmalar sıyırarak geçerken yaralı genç gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 4 ayrı noktada inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu. Ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.