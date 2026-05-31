Neye uğradığını şaşırdı! Böyle kapkaça az rastlanır

Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir çocukla yürüyen D.Ç., kaldırımda oturan Y.Ö.’nün yanına giderek bir süre sohbet etti. Bu sırada Y.Ö.’nün boynunda ipe dizili 17 adet çeyrek altını fark eden D.C., aniden ipi koparıp kaçtı.

İhbar sonrası çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde araştırma yaptı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatan ekipler, D.Ç. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen N.T.’yi bindikleri takside yakaladı. Diğer yandan olay, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

ALTINLARI KAÇARKEN YOLA ATMIŞ

Şüpheli D.Ç.'nin kaçarken yola attığı belirlenen altınlar ise olay yerine yakın bir bölgede bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.