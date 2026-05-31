Aziz Yıldırım'dan kızı Yaz’a yasak! Bana da zarar veriyor

Seçim heyecanının devam ettiği Fenerbahçe’nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada kızı Yaz Yıldırım'a konuşma yasağı getirdiğini duyurdu.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım son günlerde yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle spor severler arasında dikkat çekmişti.

Yıldırım sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar arasında da konuşulan isimlerden biri olmuştu. Aziz Yıldırım kızı Yaz’ın Fenerbahçe ile ilgili seçim sürecinde bir süre konuşmayacağını söyledi. Yıldırım, "Kızım Yaz, özellikle son hafta kesinlikle Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacak. Hem kendisine hem de bana zarar veriyor" ifadelerini kullandı.