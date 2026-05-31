Borcu olan havalara uçacak! Gram altın, o tarihte tam bin lira düşecek
Yıl sonuna doğru gram altının 5 bin 300 lira seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörüldü.
Ortadoğu’da artan gerilim küresel piyasaları sarsarken, altının “güvenli liman” özelliği de tartışmaya açıldı. Belirsizlik ve kriz dönemlerinde yatırımcıların sığındığı altın, son dönemde öngörülemeyen bir seyir izliyor.
Bölgede tansiyon yükselirken petrol fiyatlarına ters yönde hareket eden altın, ateşkes ve diplomasi ihtimallerine paralel olarak dalgalı bir görünüm sergiliyor. Küresel risk iştahındaki değişimlerle birlikte, altındaki yükseliş denemelerinin kısa sürede geri çekildiği dikkat çekiyor.
Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, mevcut koşulların devam etmesi halinde ons altında 3 bin 700 - 3 bin 800 dolar bandına doğru geri çekilme ihtimalinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, iç piyasada gram altının da mevcut kur seviyelerine göre gerileyebileceği hesaplanıyor. Dolar/TL’nin sabit kalması halinde gram altında 5 bin 300 lira civarı seviyeler, kurda yükseliş senaryosunda ise 5 bin 900 liraya yakın seviyeler öne çıkıyor.
