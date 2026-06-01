Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Paris Saint-Germain oyuncularını Elysee Sarayı’nda ağırlarken, kutlamalar sırasında yaşanan şiddet olaylarını da gündemine aldı. Macron, kutlama gecesinde ortaya çıkan tabloya alışılmaması gerektiğini vurguladı.

Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan olaylara değinen Macron, gece boyunca görülen şiddet manzaralarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kutlamaların spordan ve futbolun ruhundan uzaklaştığını söyleyen Macron, yaşananları “tarifsiz” olarak niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, dünkü kutlamalarda çıkan olaylara değinerek, "Paris ve diğer kentlerde gecenin büyük bir kısmında kabul edilemez şiddet sahneleri gördük, buna alışmamızı istemiyorum." dedi.

Macron, kutlamalar kapsamında söz konusu "tarifsiz" olaylar karşısında görevli olan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ve tüm ekiplere teşekkür ederek, "Bu futbol değil, bu spor değil, bu sevdiğimiz şey değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık." şeklinde konuştu.

Polis ve taraftarlar arasındaki gerilim bugün de devam etti

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, PSG takımının geçit töreni düzenlediği Paris'teki Champs-de-Mars alanı yakınlarında taraftarlar ile polis arasında olay çıktı. Polis, dağıtmak için kovaladığı taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

Öte yandan, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tanıtması beklenen Parc des Princes stadının etrafında gerilim yükseldi.

Bileti olmayan bazı taraftarlar stada ulaşmak için giriş noktalarını zorlarken, polis duruma müdahale etti.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs'ta İngiliz Arsenal takımını geçerek şampiyon olmuştu.

Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken, 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı.

Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken, Paris'te polis ile taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, çıkan olaylarda ülke genelinde 457 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.