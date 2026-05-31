Şahinbey Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda kötü kokulara karşı özel önlem

Kurban Bayramı sürecinde halk sağlığını ve çevre temizliğini ön planda tutan Şahinbey Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki vatandaşların kurban ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için mesaisini artırdı. Kesim işlemlerinin ardından çevreye yayılabilecek kötü kokuları kaynağında engellemek adına harekete geçen belediye ekipleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Koku Nötralizasyonu" uygulamasını devreye aldı. Kapsamlı temizlik çalışmaları doğrultusunda pazar yerleri, su mazgalları, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçları köpüklü su ile yıkanırken, eş zamanlı olarak sıkılan koku nötralizasyon ürünleriyle çevreye yayılan rahatsız edici kokular tamamen engellendi.

İlçe genelindeki temizlik hizmetlerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bayram süresince alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ederken, periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama ve temizlik işlerine aralıksız devam ediliyor. Temizlik çalışmalarımız kapsamında sürdürdüğümüz çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte sayesinde çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenip, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunuyor. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların deri ve sakatatlarının çevreye verdiği koku nedeniyle vatandaşların rahatsızlık yaşamamaları için pazar yerleri, mazgallar, çöp konteynerleri ve çöp toplama araçlarına Koku Nötralizasyonu ile özel bir çalışma yapıldı. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor"