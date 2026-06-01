T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/159 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

A) Kamulaştırılacak İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 8823 ada 3 Parsel sayılı taşınmaz malın tamamının kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b) Taşınmazın malikinin davalılar İlyas Gül (45886216268), Hasan Erol (13084082848) olduğu,

c) Kamulaştırmayı yapan idarenin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

d) Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e) Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

f) 30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02477973