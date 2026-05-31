Siyaset
Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'de ‘mutlak butlan’ kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve avanalerinin Ankara'daki Anıtkabir yürüyüşü krizle sonuçlandı. Görev süresi boyunca kara para, hırsızlık, rüşvet ve otel odası skandallarıyla çalkalanan bir döneme imza atan Özgür Özel’in Anıtkabir yürüyüşünde, kendilerini ‘Kemalist’ olarak tanımlayan CHP'li gençlerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabe’sini metne bakmadan okuyamaması dikkat çekti. Hitabeyi okuyan fularlı bir gencin bacağını protokol demirinin üzerine uzatıp terbiyesizlik yapmaya çalışması ise gündeme bomba gibi düştü.

CHP’de usulsüzlük iddiaları, hırsızlık, rüşvet ve otel odası rezillikleri ile çalkalanan, çok sayıda belediye başkanının içeride olduğu Özgür Özel döneminin ardından yargı "mutlak butlan" kararı vererek Özel'i görevden uzaklaştırmıştı. Kurultayda oy kazanmak için yapılan usulsüzlükler ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için çevrilen binbir dalaverenin mahkeme kararıyla tescillenmesini hazmedemeyen Özgür Özel ve avaneleri, Ankara’da taraftarlarıyla birlikte Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirerek olay çıkarmaya başladı. Tören kurallarına uymadığı gerekçesiyle "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengin mozoleye konulmasına izin verilmeyince yazıyı cebine saklayıp içeride tekrar çıkaran Özel'in gerginliği, gençlerin hitabe okuduğu sırada zirveye ulaştı.

Her fırsatta Kemalist geçinen ve mangalda kül bırakmayan CHP'li gençlerin, Atatürk’ün en büyük mirası olan Gençliğe Hitabe’yi ezbere bilmedikleri ve ellerindeki Nutuk metnine bakmadan okuyamadıkları açıkça görüldü.

Hitabe kağıttan okunurken, fularlı bir gencin sergilediği laubali tavırlar bardağı taşırdı. Gencin, Ata'nın huzurunda hitabeyi okuduğu esnada bacağını önünde bulunan koruma demirinin üzerine hoyratça atmaya çalışması çevredekilerin tepkisini çekti.

ANITKABİR ZİYARETİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Özel'in görevden alınmasının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü.

Dün Ankara'da konuşan Özgür Özel, akabinde de kendisine eşlik edenlerle Anıtkabir'e gitti.

Özel'in Anıtkabir ziyareti de oldukça hararetli geçti.

Özgür Özel’in çelenginin, Anıtkabir'in kurallarına uygun resmi tören olmadığından mozoleye konulmasına izin verilmedi.

Çelenk, içeriye üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazısı çıkarılarak alındı.

Özel, çelengi mozoleye yerleştirdiği sırada yazıyı cebinden çıkardı ve üzerine koydu.

Bu anların akabinde de Özel, gençlerle bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MÜDAHALE

Anıtkabir’e ulaşıldıktan sonra alanda toplanan kalabalığa, bir genç tarafından Nutuk'tan Gençliğe Hitabe okundu.

Gencin hitabeyi okuduğu esnada, bacağını önünde bulunan demirin üzerine atmaya çalışması dikkat çekti.

Durumu fark eden Özgür Özel, gence anında müdahalede bulundu.

Özel'in o anlardaki gerginliği de kameraya yansıdı.

