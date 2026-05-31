Düğmeye basıldı, konutlarda sistem tamamen değişiyor! Kombilere yasak geliyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa ülkesinin enerji dönüşümünde kritik bir eşik sayılan yeni kararla, yeni yapılacak konut ve ticari binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerine yasak getiriliyor. İşte detaylar...

Fransa, enerji dönüşümünde kritik bir eşik sayılabilecek yeni bir karara imza attı. Hükümet, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında 2027 yılından itibaren inşa edilecek yeni konut, apartman ve ticari binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kullanımını yasaklayacağını duyurdu. Başbakan Sebastien Lecornu tarafından açıklanan düzenleme, daha önce yalnızca müstakil konutları kapsayan kısıtlamayı genişleterek tüm yeni yapı stokunu içine alıyor. Böylece doğalgazlı kombi kullanımı, apartmanlar, çok konutlu yapılar ve ticari binalar dahil olmak üzere yeni inşaatlarda tamamen devre dışı bırakılmış olacak.

Hükümetin uzun vadeli enerji planında ise daha iddialı hedefler yer alıyor. Buna göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğalgazın payının yüzde 60 seviyesinden yüzde 40’a düşürülmesi, 2050 yılına gelindiğinde ise 2 milyon sosyal konutun tamamen doğalgaz sistemlerinden arındırılması hedefleniyor. Aynı dönemde toplam enerji tüketiminde temiz kaynakların payının yüzde 60’a çıkarılması planlanıyor. Doğalgazdan çıkış sürecinde ana alternatif olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa, bu dönüşümü yalnızca bir enerji değişimi olarak değil, aynı zamanda yerli sanayi üretimini güçlendirecek bir ekonomik hamle olarak da kurguluyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar her yıl Fransa’da üretilen 1 milyon ısı pompasının devreye alınması hedefleniyor.

Yetkililer, bu dönüşümün hane halkı için ekonomik etkisine de dikkat çekiyor. Isı pompası sistemlerine geçişle birlikte ısınma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Dev dönüşümün finansmanı için de bütçede önemli bir artışa gidiliyor. Elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık kamu desteğinin 5.5 milyar eurodan 10 milyar euroya çıkarılacağı açıklandı. Fransa’nın attığı bu adım, Avrupa’nın enerji politikalarında fosil yakıtlardan çıkış sürecinin hızlanacağı yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

