Düğmeye basıldı, konutlarda sistem tamamen değişiyor! Kombilere yasak geliyor

Hükümetin uzun vadeli enerji planında ise daha iddialı hedefler yer alıyor. Buna göre 2030 yılına kadar enerji tüketiminde petrol ve doğalgazın payının yüzde 60 seviyesinden yüzde 40’a düşürülmesi, 2050 yılına gelindiğinde ise 2 milyon sosyal konutun tamamen doğalgaz sistemlerinden arındırılması hedefleniyor. Aynı dönemde toplam enerji tüketiminde temiz kaynakların payının yüzde 60’a çıkarılması planlanıyor. Doğalgazdan çıkış sürecinde ana alternatif olarak elektrikli ısı pompaları öne çıkıyor. Fransa, bu dönüşümü yalnızca bir enerji değişimi olarak değil, aynı zamanda yerli sanayi üretimini güçlendirecek bir ekonomik hamle olarak da kurguluyor. Plan kapsamında 2030 yılına kadar her yıl Fransa’da üretilen 1 milyon ısı pompasının devreye alınması hedefleniyor.