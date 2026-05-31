Düğmeye basıldı, konutlarda sistem tamamen değişiyor! Kombilere yasak geliyor

Fransa, enerji dönüşümünde kritik bir eşik sayılabilecek yeni bir karara imza attı. Hükümet, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma hedefi kapsamında 2027 yılından itibaren inşa edilecek yeni konut, apartman ve ticari binalarda doğalgazlı ısıtma sistemlerinin kullanımını yasaklayacağını duyurdu. Başbakan Sebastien Lecornu tarafından açıklanan düzenleme, daha önce yalnızca müstakil konutları kapsayan kısıtlamayı genişleterek tüm yeni yapı stokunu içine alıyor. Böylece doğalgazlı kombi kullanımı, apartmanlar, çok konutlu yapılar ve ticari binalar dahil olmak üzere yeni inşaatlarda tamamen devre dışı bırakılmış olacak.