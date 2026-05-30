Tamar Tanrıyar Özgür Özel’in Özkan Yalım’dan neler istediğini anlattı! Çift motorlu helikopter ve sevgiliye iPhone!

Tamar Tanrıyar yeni videosunda Özgür Özel’in Whatsapp mesajıyla, Özkan Yalım’dan kendisine bir helikopter almasını istediğini anlattı. “Sen ne lüks severmişsin be Özgür!” diyen Tanrıyar; “Özkan Yalım'dan çift motorlu helikopter istemiş. Yetmemiş sevgilisine de son model iPhone aldırmış” dedi. Tanrıyar, Özel’in güvenli olması açısından helikopterin çift motorlu olmasına dikkat edilmesini istediğini belirtirken, helikopter için yaptıkları yazışmalarda bir de sevgilisi olduğu söylenen sekreteri Gülen Göksu Ercan’a iPhone telefon almasını, hatta aralarında rekabet olduğu için diğer sekreterine de telefon almasını istediğini belgeleriyle ortaya koydu.