  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sis siz olun bilmediğiniz bitkilere dokunmayın! Renkleriyle büyülüyor ama zehirli olabilirler Selma Savcı'dan dikkat çeken 'Fetih' yazısı: Konstantiniyye elbet fetholunacaktır… Sivas'ta heyelan Turgut Altınok’tan belediyeye çağrı: Bu yanlıştan acilen dönülmeli! Sıcaklık alarmı verildi! İzmir’de bu yaz kolay geçmeyebilir Yok artık dedirten gelişme: Beşiktaş'tan hoca arayışında büyük ters köşe! Ve Hakan Safi'den Conte bombası! Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi, anlaşma sağlandı! Müthiş gelişme... Aslan’dan yılın transfer bombası! Okan Buruk “Gelsin” dedi, yeni Osimhen Florya yolunda Meteoroloji Uyardı: Sağanak geliyor! Daha sıcak geçen yazlar ve sert kışlar: Cilt kanserinde erken teşhis uyarısı
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Temmuz ayına sayılı haftalar kala, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı hesaplarında Merkez Bankası'nın son beklenti anketi verileriyle birlikte tüm dengeler değişti.

1
#1
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı şimdiden yüzde 10,51 seviyesine ulaştı. Nihai zam oranının belirlenmesi için ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Memur maaş artışları, toplu sözleşme kapsamında belirlenen zam oranı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor.

#2
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

İlk dört aylık dönemde gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 14,64 olarak hesaplanırken, bu oran memurlar için yüzde 3,28'lik enflasyon farkı anlamına geliyor. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle, mevcut verilere göre toplam artış oranı yüzde 10,51'e ulaşmış durumda. Maaş zammı hesabında bir sonraki önemli adım, TÜİK'in 3 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisi olacak. Böylece beş aylık kesinleşmiş enflasyon oranı ortaya çıkacak ve temmuz zammının şekli daha net görülecek. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olacak.

#3
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yer alan tahminlere göre, yılın ilk altı ayındaki enflasyonun yüzde 18,58 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu senaryoda memurlar için oluşacak enflasyon farkının yüzde 6,83'e ulaşacağı hesaplanıyor. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 14,31 seviyesine çıkması bekleniyor.

#4
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde halen uygulanan en düşük memur maaşının yaklaşık 73 bin 612 liraya yükselmesi öngörülüyor. Bu artış, kamudaki maaş dengelerinde de yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Öngörülen yüzde 14,31'lik zam oranının gerçekleşmesi durumunda bazı meslek gruplarında maaşların şu seviyelere çıkması bekleniyor: Öğretmen: 83 bin 867 TL Polis memuru: 93 bin 296 TL Uzman doktor: 171 bin 952 TL

#5
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Hem eğitim hem sağlık hem de güvenlik hizmetlerinde görev yapan çalışanların maaşlarında dikkat çekici artışlar öngörülüyor. Şu an için yüzde 10,51'lik artış oranı kesinleşmiş görünse de nihai tablo mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni maaşlar, milyonlarca memur ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek. Gözler şimdi önce 3 Haziran'da açıklanacak mayıs enflasyonunda, ardından da haziran verilerinde olacak. Kesin zam oranı, bu iki kritik verinin ardından netlik kazanacak.

#6
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Merkez Bankası'nın yüzde 14,31'lik zam tahmininin gerçekleşmesi halinde kamu çalışanlarının maaşlarında oluşması beklenen yeni tablo şöyle: Şube müdürlerinin (1/4 derece) mevcut 94 bin 384 TL olan maaşının 107 bin 890 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Memurların (9/1 derece) 64 bin 397 TL olan maaşı ise 73 bin 612 TL seviyesine çıkacak. Uzman öğretmenlerin (1/4 derece) maaşı 81 bin 219 TL'den 92 bin 841 TL'ye, öğretmenlerin (1/4 derece) maaşı ise 73 bin 368 TL'den 83 bin 867 TL'ye yükselecek.

#7
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Başkomiserlerin (3/1 derece) maaşının 89 bin 214 TL'den 101 bin 981 TL'ye, polis memurlarının (8/1 derece) maaşının ise 81 bin 617 TL'den 93 bin 296 TL'ye çıkması öngörülüyor. Uzman doktorların (1/4 derece) maaşının 150 bin 426 TL'den 171 bin 952 TL'ye yükselmesi beklenirken, hemşirelerin (5/1 derece) maaşı 74 bin 770 TL'den 85 bin 470 TL'ye ulaşacak. Mühendislerin (1/4 derece) maaşı 96 bin 211 TL'den 109 bin 979 TL'ye, teknisyenlerin (11/1 derece) maaşı ise 66 bin 870 TL'den 76 bin 439 TL'ye çıkacak.

#8
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Başkomiserlerin (3/1 derece) maaşının 89 bin 214 TL'den 101 bin 981 TL'ye, polis memurlarının (8/1 derece) maaşının ise 81 bin 617 TL'den 93 bin 296 TL'ye çıkması öngörülüyor. Uzman doktorların (1/4 derece) maaşının 150 bin 426 TL'den 171 bin 952 TL'ye yükselmesi beklenirken, hemşirelerin (5/1 derece) maaşı 74 bin 770 TL'den 85 bin 470 TL'ye ulaşacak. Mühendislerin (1/4 derece) maaşı 96 bin 211 TL'den 109 bin 979 TL'ye, teknisyenlerin (11/1 derece) maaşı ise 66 bin 870 TL'den 76 bin 439 TL'ye çıkacak.

#9
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Öne çıkan rakamlara göre, en düşük memur maaşı 73 bin 612 TL'ye, öğretmen maaşı 83 bin 867 TL'ye, polis memuru maaşı 93 bin 296 TL'ye ve uzman doktor maaşı 171 bin 952 TL'ye çıkmış olacak.

#10
Foto - Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı
Gündem

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

Şaibeli kurultayda emaneten CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan ve mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı iptal edil..
Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!
Gündem

Devlet Bahçeli 'hain' ilan ettiği AK Partili vekilden helallik istedi!

İlk çözüm sürecindeki fikirleri nedeniyle Devlet Bahçeli tarafından 'hain' ilan edilen AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğl..
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası 2 buçuk yıl aradan sonra bayramlaşma programı kapsamında genel merkeze gelen CHP Genel Başkanı Kemal..
Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!
Gündem

Son dakika! Hain Kemal sloganları arasında Mansur'u gören Özgür gaza geldi: Beni seven arkamdan gelsin..!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2.5 yıl sonra gittiği Geinel Merkez’de halka hitap ederken mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür ..
Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

Siyonist katiller sur kentine saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olma..
Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!
Gündem

Başörtüsü karşıtından Hırsız savunması: Hukuk mukuk dinlemeyiz, hırsızımıza dokunanı yakarız!

Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı bugünkü yazısında, CHP kurultaylarına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23