Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

Başkomiserlerin (3/1 derece) maaşının 89 bin 214 TL'den 101 bin 981 TL'ye, polis memurlarının (8/1 derece) maaşının ise 81 bin 617 TL'den 93 bin 296 TL'ye çıkması öngörülüyor. Uzman doktorların (1/4 derece) maaşının 150 bin 426 TL'den 171 bin 952 TL'ye yükselmesi beklenirken, hemşirelerin (5/1 derece) maaşı 74 bin 770 TL'den 85 bin 470 TL'ye ulaşacak. Mühendislerin (1/4 derece) maaşı 96 bin 211 TL'den 109 bin 979 TL'ye, teknisyenlerin (11/1 derece) maaşı ise 66 bin 870 TL'den 76 bin 439 TL'ye çıkacak.