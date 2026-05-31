Milyonlarca memur ve emekliye temmuz öncesi büyük sürpriz! İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaş tablosu

İlk dört aylık dönemde gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 14,64 olarak hesaplanırken, bu oran memurlar için yüzde 3,28'lik enflasyon farkı anlamına geliyor. Temmuz ayında yürürlüğe girecek yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle, mevcut verilere göre toplam artış oranı yüzde 10,51'e ulaşmış durumda. Maaş zammı hesabında bir sonraki önemli adım, TÜİK'in 3 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verisi olacak. Böylece beş aylık kesinleşmiş enflasyon oranı ortaya çıkacak ve temmuz zammının şekli daha net görülecek. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı belli olacak.