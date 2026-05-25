Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin hoca adayı ortaya çıktı! Bu sezon şampiyon olmuştu
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör planı deşifre oldu. Seçim çalışmalarında sürekli olarak ‘Türkiye Ligi'ni yakından bilen bir isimle çalışacağız’ vurgusu yapan Safi'nin, Portekiz'de Porto'yu şampiyonluğa taşıyan 37 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli'yi göreve getirmek istediği öne sürüldü. Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran genç dehanın yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.