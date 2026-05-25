Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin hoca adayı ortaya çıktı! Bu sezon şampiyon olmuştu
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin hoca adayı ortaya çıktı! Bu sezon şampiyon olmuştu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör planı deşifre oldu. Seçim çalışmalarında sürekli olarak ‘Türkiye Ligi'ni yakından bilen bir isimle çalışacağız’ vurgusu yapan Safi'nin, Portekiz'de Porto'yu şampiyonluğa taşıyan 37 yaşındaki İtalyan teknik adam Francesco Farioli'yi göreve getirmek istediği öne sürüldü. Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran genç dehanın yeniden Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışması kapsamında yaptığı açıklamalarda teknik direktör adayının Türkiye'yi bilen bir isim olacağını dile getirmişti. Hakan Safi'nin Fenerbahçe Başkanı olması halinde göreve getirmek istediği teknik direktörün belli olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de artık tüm gözler 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına çevrildi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi seçim çalışmalarına hız verirken, teknik direktör tercihi ve yapılacak transferler merak konusu. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, teknik direktör seçimine dair daha önce yaptığı açıklamalarda "Türkiye Ligi'ni bilen teknik direktör" vurgusunda bulunmuştu.

FARIOLI GÜNDEMDE Hakan Safi'nin seçilmesi halinde Francesco Farioli'yi göreve getirmek istediği iddia edildi.

37 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Porto'nun başında Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. Porto'nun başında bu yıl 53 maça çıkan Francesco Farioli, 2.36 puan ortalaması yakaladı.

TÜRKİYE'DE GÖREV ALMIŞTI Türkiye'de ilk olarak Alanyaspor'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayan Francesco Farioli ardından teknik direktörlüğe adım atmıştı.

Francesco Farioli, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktör olarak görev almıştı.

Francesco Farioli, Türkiye kariyeri sonrasında Nice ile Ajax'ta teknik direktörlük görevlerini sürdürmüştü.

37 yaşındaki teknik direktörün Porto ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

