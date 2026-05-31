  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ordusunun en değerlisini düşürdü Tek tek avlıyor Ancak bu cezalar sizi adam eder... Trafik canavarına 225 bin lira para cezası Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının perde arkası: Yeni ifşalar gelebilir ABD'den İran'a karşı benzeri görülmemiş geri adım! ‘Özgür Özel ve İmamoğlu’nu yönlendiren bazı güçler var’ Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız! Ali Karahasanoğlu: Kılıçdaroğlu gerçeği gördü, "hain" ilan edildi 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk! Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nun topladığı kalabalık sosyal medya algısını yıktı Mobilya fiyatlarına dev zam geliyor!
Yerel Karagöl'de doğa harikası bayram izdihamı! Yeşille beyazın buluştuğu yere turist akını oldu
Yerel

Karagöl'de doğa harikası bayram izdihamı! Yeşille beyazın buluştuğu yere turist akını oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Artvin'in dünyaca ünlü turizm cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin istilasına uğradı. Doğanın kalbinde huzur arayan binlerce vatandaş, muhteşem manzara eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı.

ARTVİN'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, mayıs ayının son günlerinde yeşeren ormanlarla yüksek kesimlerdeki kar örtüsü aynı anda görüldü. Doğaseverler, yeşilin her tonunu barındıran manzara ile karla kaplı zirvelerin oluşturduğu eşsiz görüntüyü hayranlıkla izlerken; fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olan Karagöl’de ziyaretçiler, bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.

'UMDUĞUMUZDAN İYİ BİR BAYRAMDI'

Karagöl’de işletmeci Zeki Öz, bayram tatili yoğunluğunun iyi geçtiğini ifade ederek, "Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle sezon öncesi tatil yapmak isteyenlerin bu tatili değerlendirmesi hem bizim açımızdan hem de yöremiz açımızdan iyi oldu. Umduğumuzdan daha iyi geçti. Gelen çok grubumuz oldu, gelecek olanlar da var. Bayramdan sonra da bir durgunluk olur ama sonrasında seri şekilde devam edeceğiniz düşünüyoruz. Hava şartlarına da bağlı oluyor. Yağmurdan dolayı bazı zorluklar çekiyoruz ama elimizden geldiği kadar da hizmet vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Yerel

Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Bu uyarılar işinize yarayacak! Tatil bitti, işe dönmek zor geliyor
Bu uyarılar işinize yarayacak! Tatil bitti, işe dönmek zor geliyor

Sağlık

Bu uyarılar işinize yarayacak! Tatil bitti, işe dönmek zor geliyor

Tatil dönüşündeki sürücüler dikkat! Bakan Çiftçi’den size mesaj var
Tatil dönüşündeki sürücüler dikkat! Bakan Çiftçi’den size mesaj var

Gündem

Tatil dönüşündeki sürücüler dikkat! Bakan Çiftçi’den size mesaj var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23