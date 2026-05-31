Saçların yıkanması bile... Bahar alerjisiyle savaş başladı: İşte polenlerden kaçınma rehberi
Saçların yıkanması bile... Bahar alerjisiyle savaş başladı: İşte polenlerden kaçınma rehberi

Sıcak havalar sonrası polenle mücadelede resmen başlamış oldu...

İlkbaharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, milyonlarca insan için hapşırma, burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısı ile geçen zorlu bir dönem başladı. Uzmanlar, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bahar alerjisine karşı kritik uyarılarda bulunuyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte ağaç, çimen ve yabani otlardan yayılan polenler, alerjik bünyeye sahip kişilerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açıyor. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen bahar alerjisi; peş peşe hapşırma, şeffaf burun akıntısı, gözlerde sulanma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Alerji belirtileri genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılsa da ateş yükselmemesi ve haftalarca sürmesi ile enfeksiyonlardan ayrılıyor.

Uzmanlar, tedavi edilmeyen alerjinin astım ve sinüzit gibi daha ciddi kronik rahatsızlıkları tetikleyebileceğini belirtiyor. Bahar alerjisinin etkilerini en aza indirmek ve bu dönemi rahat atlatabilmek için günlük yaşamda alınabilecek bazı pratik önlemler ise hayati önem taşıyor.

Polen miktarı genellikle sabahın erken saatlerinde ve rüzgarlı havalarda en yüksek seviyeye ulaşır.

Bu saatlerde açık havada egzersiz veya yürüyüş yapmaktan kaçınmak, polen maruziyetini büyük oranda azaltır. Dışarıda geçirilen vakit boyunca polenler saçlara, kaşlara ve kıyafetlere yapışır.

Eve dönüldüğünde giysilerin hemen değiştirilmesi ve özellikle saçların yıkanması, polenlerin yaşam alanına taşınmasını engeller.

Polen mevsimi boyunca ev ve araç pencerelerinin açık tutulması, polenlerin doğrudan içeri girmesine neden olur. Bu süreçte havalandırma işlemi için mutlaka polen filtresi yenilenmiş klimalar tercih edilmelidir.

Yıkanan çamaşırlar ıslak yapıları nedeniyle havadaki polenleri bir mıknatıs gibi çeker.

Alerjik bünyeye sahip kişilerin kıyafet ve nevresimlerini açık havada değil, ev içinde veya kurutma makinesinde kurutması gerekir.

Dışarıya çıkarken yüzü tam saran güneş gözlükleri kullanmak, polenlerin gözle temasını keserek sulanma ve kaşıntıyı önler. Yoğun günlerde maske takmak da solunum yollarını korumada etkili bir bariyer oluşturur.

