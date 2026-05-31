Saçların yıkanması bile... Bahar alerjisiyle savaş başladı: İşte polenlerden kaçınma rehberi

Havaların ısınmasıyla birlikte ağaç, çimen ve yabani otlardan yayılan polenler, alerjik bünyeye sahip kişilerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açıyor. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen bahar alerjisi; peş peşe hapşırma, şeffaf burun akıntısı, gözlerde sulanma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Alerji belirtileri genellikle soğuk algınlığı ile karıştırılsa da ateş yükselmemesi ve haftalarca sürmesi ile enfeksiyonlardan ayrılıyor.