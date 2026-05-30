Hiç hesapta olmayan bir ülke Hürjet'i gözüne kestirdi: Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Yakın zamanda İspanya'nın Türkiye'den tedarik etmek üzere anlaşma yaptığı Hürjet eğitim uçağını bir ülke daha gözüne kestirdi. İşte detaylar...
Japon haber yayın organı Traffic News, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin T-4 eğitim uçaklarının yerini alacak adaylar arasında gösterildiğini yazdı.
Haberde, HÜRJET'in Nisan 2026'da Malezya'da düzenlenen Defence Services Asia (DSA) fuarında sergilendiği hatırlatılarak, platformun yalnızca gelişmiş jet eğitim uçağı olarak değil, hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilecek çok amaçlı bir çözüm sunduğu ifade edildi.
Traffic News'in aktardığına göre TUSAŞ yetkilileri, Japonya'nın gelecekteki eğitim uçağı ihtiyacına yönelik olası bir teklif konusunda henüz resmi bir karar alınmadığını ancak konuya "güçlü ilgi" duyduklarını belirtti.
Haberde, TUSAŞ'ın daha önce Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin T-7 temel eğitim uçağı programı kapsamında HÜRKUŞ merkezli bir eğitim sistemi önerisi sunduğu da hatırlatıldı.
Ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki savunma sanayii iş birliğinin son dönemde ivme kazandığına dikkat çekilirken, iki ülkenin 6 Mayıs 2026 tarihinde savunma ekipmanları alanındaki iş birliğini hızlandırmayı amaçlayan bir belge imzaladığı belirtildi.
Japon yayın organı, HÜRJET'in olası ihracat çalışmalarında Airbus'ın da önemli rol oynayabileceğini değerlendirdi. Haberde, TUSAŞ'ın Japon savunma tedarik süreçlerine ilişkin tecrübe kazandığına işaret edilirken, Airbus gibi güçlü bir sanayi ortağının desteğiyle HÜRJET'in Japonya'nın yeni nesil eğitim uçağı programında beklenmedik bir aday olarak öne çıkabileceği ifade edildi.
Traffic News, HÜRJET'in başlangıçta Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildiğini ancak zaman içerisinde hafif taarruz kabiliyetleriyle daha geniş bir görev yelpazesine kavuştuğunu aktardı. Haberde, TUSAŞ'ın silahlı eğitim ve hafif taarruz uçağı segmentinde önemli bir ihracat potansiyeli gördüğü belirtilirken, HÜRJET'in bu alanda Güney Kore üretimi FA-50 başta olmak üzere çeşitli rakip platformlarla rekabet etmeyi hedeflediği kaydedildi.
Japon haber yayın organı, resmi bir adaylık sürecinin henüz başlamadığını vurgulamakla birlikte, HÜRJET'in Japonya'nın T-4 eğitim uçağı programında değerlendirilebilecek platformlar arasında "sürpriz aday" olarak öne çıktığını yazdı. KAYNAK: GDH HABER
