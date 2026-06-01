Kobi Türkiye girişimcilik ekosistemi İTO-BTM'de buluştu
Türkiye girişimcilik ekosistemi İTO-BTM’de buluştu

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin düzenlediği 'İTO-BTM Ekosistem Buluşması', Türkiye girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarını aynı platformda bir araya getirdi.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin geleceği, yatırım dünyasının güçlü temsilcilerinin katıldığı İTO-BTM Ekosistem Buluşması’nda ele alındı. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) Türkiye girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdiği "İTO-BTM Ekosistem Buluşması"na kamu kurumları ve girişimcilerin yanı sıra kümülatif portföy ve fon büyüklükleri 10 milyar dolar seviyesini aşan yatırım kuruluşları ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri katıldı.

 

BTM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini buluşturan önemli bir etkinliğe imza attı.

 

"İTO-BTM Ekosistem Buluşması", Türkiye girişimcilik ekosisteminin önde gelen yatırımcılarını, fon yöneticilerini, kamu temsilcilerini ve kurumsal dünyayı aynı platformda bir araya getirdi.

İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleştirilen etkinliğe, KOSGEB, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu gibi kamu kurumları ve paydaş temsilcilerinin yanı sıra kümülatif portföy ve fon büyüklükleri 10 milyar dolar seviyesini aşan yatırım kuruluşları ve girişim sermayesi fonları başta olmak üzere 10'a yakın sektörü temsilen 45'ten fazla kişi katıldı.

 

e2vc, Boğaziçi Ventures, Simya VC, Laton Ventures, Al Baraka Portföy, H2O Investment, İSO GSYF ve Insha Ventures gibi yatırım ekosisteminin önemli aktörleri ile Eczacıbaşı Holding ve Plug and Play Tech Center gibi kurumsal yapılar ve inovasyon merkezlerinin yöneticileri de buluşmada yer alan isimler oldu.

Etkinlikte, Türkiye girişimcilik ekosisteminin geleceği, yatırım iklimi, yapay zeka dönüşümü ve küresel rekabet gücü çok boyutlu şekilde ele alındı.

 

Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişimine uzun yıllardır öncülük eden BTM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, yalnızca mevcut tabloyu değerlendiren bir networking etkinliği olmanın ötesine geçerek, ekosistemin geleceğine ilişkin stratejik bir fikir platformuna dönüştü.

Etkinlikte, yatırımcılar, kamu kurumları, kurumsal yapılar ve girişimcilik dünyasının temsilcileri arasında güçlü bir etkileşim ve işbirliği zemini oluşturuldu. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen interaktif oturumlarda ise girişimcilik ekosisteminin geleceğine yön verecek kritik sorular masaya yatırıldı.

 

"Yapay zeka çağında gerçek gücün uygulama katmanında mı yoksa veri, altyapı ve stratejik teknoloji kapasitesinde mi oluşacağı, Türkiye'nin global sermaye ve teknoloji ağları açısından daha güçlü bir merkez haline gelebilmesi için hangi adımların atılması gerektiği, ekosistemin temel eşiğinin yatırım eksikliği mi yoksa ölçeklenme, takip yatırımı ve başarılı exit üretimi mi olduğu" gibi başlıklar, katılımcıların görüş ve değerlendirmeleriyle kapsamlı şekilde ele alındı.

Katılımcıların yapay zekanın artık yalnızca teknoloji sektörünün değil, ticaret, üretim, finans, oyun ve kurumsal dönüşüm süreçlerinin merkezinde yer alan stratejik bir güç alanına dönüştüğü konusunda görüş birliğine vardığı toplantıda, Türkiye'nin güçlü olduğu sektörlerde yapay zeka entegrasyonunun hızlandırılmasının küresel rekabet açısından kritik önemde olduğu ifade edildi. Toplantıda ortaya çıkan fikirler daha sonra rapor haline getirildi.

 

Sonuç raporuna göre, Türkiye'nin özellikle oyun, FinTek ve yapay zeka alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğu, ancak seri A sonrası yatırım mekanizmaları, global yatırımcı erişimi, uluslararası ölçeklenme ve veri yönetimi kapasitesi gibi alanlarda yapısal gelişim ihtiyacının sürdüğü vurgulandı.

İstanbul'un MENA, Avrupa ve Kuzey Amerika ekseninde bölgesel bir girişimcilik merkezi olma potansiyeline sahip olduğu, kurumsal şirketlerle startuplar arasındaki açık inovasyon modellerinin yaygınlaştırılması, başarı hikayelerinin uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi ve güçlü olan kamu desteklerinin daha etkin mekanizmalarla güçlendirilmesi gerektiği değerlendirildi.

BTM'nin girişimcilik ekosisteminin farklı bileşenlerini aynı masa etrafında buluşturan bu organizasyon, Türkiye'de girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi, yatırım ortamının derinleşmesi ve kurumsal dünya ile girişimler arasındaki etkileşimin artırılması açısından ekosistemin geleceğine yön veren önemli buluşmalar arasında gösteriliyor.

 

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, girişimcilik ekosisteminin artık yalnızca teknoloji üretimi açısından değil, ekonomik dönüşüm, küresel rekabet ve sürdürülebilir kalkınma açısından da stratejik önem taşıdığını belirtti.

 

Salman, Türkiye'nin genç insan kaynağı, üretim kültürü ve girişimcilik dinamizminin önemli bir potansiyel barındırdığını aktararak, "Bu potansiyelin güçlü bir yatırım ekosistemi, doğru işbirlikleri ve uluslararası bağlantılarla desteklenmesi gerekiyor. BTM olarak girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren, ortak aklı güçlendiren platformlar oluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BTM Genel Müdürü Önder Kul ise "Girişimcilik Ekosistemine Genel Bakış" başlıklı sunumunda Türkiye'nin girişimcilik alanındaki mevcut konumuna, küresel dönüşüm dinamiklerine ve yeni dönemin fırsat alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Kul, özellikle yapay zeka çağında veri altyapısı, stratejik teknoloji geliştirme kapasitesi, ileri aşama yatırım mekanizmaları ve küresel ölçeklenmenin girişimcilik ekosisteminin geleceğini belirleyecek temel unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

