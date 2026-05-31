Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye mesajı
Görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da trafik kazasında şehit olan Yusuf Ergün'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
"Ankara–Niğde Otoyolu’nda görevi başında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.
Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun."
Olay
Kaza, dün öğle saatlerinde, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. İhbar sonrası yoldaki lastik parçalarını temizlemek için bölgeye giden Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. idaresindeki 34 AJB 073 (34) plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.