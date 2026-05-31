Galatasaray yönetiminden Uğurcan Çakır kararı! Maaşına dudak uçuklatan zam
Galatasaray iç transferde hareketli saatler geçiriyor. Bazı futbolcular için mali şartlar düzenleniyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam yapılıyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosundaki oyunculara yönelik yeni düzenlemelere imza atıyor. Cimbom, milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın sözleşme şartlarını yeniden güncelledi.
Gösterdiği üst düzey performansla taraftarın ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Uğurcan Çakır'ın mali şartları, güncel piyasa koşulları ve takım içi dengeler göz önüne alınarak yeniden düzenlendi.
Alınan karara göre; tecrübeli kalecinin mevcut sözleşmesindeki 120 milyon TL'lik yıllık garanti ücreti, tam 80 milyon TL'lik bir artışla 200 milyon TL seviyesine çıkartıldı.
Galatasaray yönetiminin herhangi bir transfer dedikodusuna mahal vermeden iç transferde attığı bu adım, Uğurcan Çakır cephesinde de büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Kendisine duyulan bu büyük güveni karşılıksız bırakmak istemeyen yıldız eldivenin, yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayla şampiyonluk yolunda en büyük kozlardan biri olması bekleniyor.
