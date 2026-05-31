Yeni nesil araçların teslimatı tamamlandı! Türk zırhlısı HIZIR’a yeni görev

AA Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen HIZIR 4x4 Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç ile ilk teslimatına imza attı. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı.

Milli Savunma Bakanlığının gerçekleştirdiği alım kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR araçlarının teslimatı tamamlandı.

NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon HIZIR, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Araçların üzerlerindeki Türk savunma sanayisi ürünü sistemler, entegreli görev yapacak.

400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyeti ve kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle dikkati çekiyor.

Katmerciler, proje kapsamında kalan teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanacağını, araçların üretim faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı.

“HIZIR PLATFORMUNA YÖNELİK YURT DIŞI TALEPLER ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veren yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatını gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Katmerci, NATO standartlarında, en zorlu coğrafi ve iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde yeniledikleri HIZIR 4x4'ün, üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne güç katacağını vurguladı.

Yerli ekosistem tarafından geliştirilen alt sistemlerin entegre edildiği bu yeni versiyonun, mühendislik kabiliyetlerinin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdiğine işaret eden Furkan Katmerci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatlarımızla ordumuzun emrinde olmaya devam ederken bu başarıyı uluslararası pazarlara taşıyarak ülkemizin ihracat hedeflerine de katkı sunmayı sürdüreceğiz. HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talepler artarak devam ediyor. Özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilgi yeni işbirliği fırsatlarını beraberinde getiriyor. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yıl içerisinde yeni uluslararası kontratlar imzalamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda farklı coğrafyalarda görüşme ve değerlendirme süreçlerimiz sürüyor."​​​​​​​

