Kemal Kılıçdaroğlu, üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisine yönelik sert ifadeler kullanan Ali Mahir Başarır için kurmaylarına “Sadece onu affetmem” dediği öğrenildi. Başarır hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılması beklenirken, konunun MYK gündemine taşınacağı belirtildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs akşamı UYAP sistemine yüklediği “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Özgür Özel’in kararı tanımaması ve CHP Genel Merkezi’nde direniş başlatmasının ardından Ankara’da dikkat çeken görüntüler yaşandı.

Yaşanan olayların ardından parti binasında hasar oluşurken, Özgür Özel binadan ayrılarak kalabalık grupla birlikte TBMM’ye yürüyüş başlattı.

Daha sonra CHP Genel Merkezi’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi giriş yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta parti genel merkezine gelerek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi bahçesinde toplanacak kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Parti içindeki asıl mesainin ise 1 Haziran’da başlayacağı belirtildi.

Parti Meclisi toplantısının ardından CHP MYK’sına partiden ihraç edilmesi planlanan isimlerin sunulacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla yaptığı toplantıda “hoşgörü” çağrısında bulunduğu belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara’da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP’li arkadaşlarımızı affedecektir” ifadelerini kullandı.

ALİ MAHİR BAŞARIR İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ

24 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kalabalık grup bazı CHP’li milletvekilleri ve avukatlarla birlikte CHP Genel Merkezi önünde toplandı.

Yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek” sözleri gündem oldu.

Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalara büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ali Mahir Başarır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi için hazırlık başlatıldı.

+90 (553) 313 94 23