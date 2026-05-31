Gökyüzünün yeni kralı için geri sayım başladı! 1850 kilometre menzilli gizli canavar üretim bandında
ABD Hava Kuvvetleri, askeri otoritelerin bugüne kadarki en agresif ve iddialı projesi olarak kabul edilen 6. nesil F-47 savaş uçağının ilk gövde üretiminin başladığını ve ilk uçuşun 2028'de yapılacağını ilan etti. Efsanevi F-22 Raptor'ın hava üstünlüğü misyonunu devralacak olan bu gizemli jet, radar görünmezliğinin çok ötesindeki hayatta kalma kabiliyeti ve kolayca güncellenebilen modüler yazılım mimarisiyle dikkat çekiyor. Yapay zekaya sahip insansız hava araçlarından oluşacak devasa bir filonun lideri olarak tasarlanan F-47, yaklaşık 1.850 kilometrelik muazzam savaş yarıçapıyla küresel askeri dengeleri kökten değiştirecek.