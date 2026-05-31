Gökyüzünün yeni kralı için geri sayım başladı! 1850 kilometre menzilli gizli canavar üretim bandında

Eğer bu zaman çizelgesi tutarsa, F-47 şu anda efsanevi F-22 Raptor’ın üstlendiği "hava üstünlüğü" misyonunu devralacak. Bu değişim, ordunun uzun menzilli operasyon stratejilerini ve yaşlanan savaş uçağı filolarını ne kadar süre daha görevde tutacağını kökten değiştirebilir. Peki, bu kadar gizli ve bütçeli bir program gerçekten bu kadar hızlı ilerleyebilir mi? Aurora, Colorado'da düzenlenen Hava ve Uzay Kuvvetleri Birliği Savaş Sempozyumu'nda konuşan Satın Alma Yetkilisi Dale White, programın "olağanüstü iyi gittiğini" ve tam olarak hedeflenen takvime sadık kalındığını belirtti.