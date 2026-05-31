Düğmeye basıldı, konutlarda sistem tamamen değişiyor! Kombilere yasak geliyor Gökyüzünün yeni kralı için geri sayım başladı! 1850 kilometre menzilli gizli canavar üretim bandında Avrupa, Türk ordusuna sığınıyor! Baykar, Leonardo ve Safran el ele verdi, dengeler tamamen değişti Nice liderlerin sendeletemediği Reis’i, o özel çocuk sendeletti Rusya'dan Türkiye'ye sessiz darbe: Bile isteye yaptılar AK Partili Salim Ensarioğlu'ndan gündemi sarsacak sözler: 'İspatlarım' dedi, 4 kurumun ismini verdi 'Biz masadayken alamazlar' diyorlardı: Ve kabul ettiler, Türkiye o savaş uçaklarını alıyor Dev hazine bulundu: Denizin dibinden altın fışkırdı Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a tatile koşan Türk vatandaşlarına uyarı: Sizlere çağrım şudur
Gökyüzünün yeni kralı için geri sayım başladı! 1850 kilometre menzilli gizli canavar üretim bandında
Gökyüzünün yeni kralı için geri sayım başladı! 1850 kilometre menzilli gizli canavar üretim bandında

ABD Hava Kuvvetleri, askeri otoritelerin bugüne kadarki en agresif ve iddialı projesi olarak kabul edilen 6. nesil F-47 savaş uçağının ilk gövde üretiminin başladığını ve ilk uçuşun 2028'de yapılacağını ilan etti. Efsanevi F-22 Raptor'ın hava üstünlüğü misyonunu devralacak olan bu gizemli jet, radar görünmezliğinin çok ötesindeki hayatta kalma kabiliyeti ve kolayca güncellenebilen modüler yazılım mimarisiyle dikkat çekiyor. Yapay zekaya sahip insansız hava araçlarından oluşacak devasa bir filonun lideri olarak tasarlanan F-47, yaklaşık 1.850 kilometrelik muazzam savaş yarıçapıyla küresel askeri dengeleri kökten değiştirecek.

ABD Hava Kuvvetleri, 6. nesil F-47 savaş uçağının ilk uçuşunu 2028 yılında gerçekleştirme planının arkasında duruyor. Yeni askeri uçakların sözleşme aşamasından piste çıkışına kadar geçen sürenin genellikle onlarca yıl aldığı düşünüldüğünde, bu takvim askeri otoriteler için oldukça iddialı ve agresif bir hedef.

Eğer bu zaman çizelgesi tutarsa, F-47 şu anda efsanevi F-22 Raptor’ın üstlendiği "hava üstünlüğü" misyonunu devralacak. Bu değişim, ordunun uzun menzilli operasyon stratejilerini ve yaşlanan savaş uçağı filolarını ne kadar süre daha görevde tutacağını kökten değiştirebilir. Peki, bu kadar gizli ve bütçeli bir program gerçekten bu kadar hızlı ilerleyebilir mi? Aurora, Colorado'da düzenlenen Hava ve Uzay Kuvvetleri Birliği Savaş Sempozyumu'nda konuşan Satın Alma Yetkilisi Dale White, programın "olağanüstü iyi gittiğini" ve tam olarak hedeflenen takvime sadık kalındığını belirtti.

White, ilk gövdenin üretim bandında olduğunu açıklarken, ana yüklenici şirketin (Boeing) KC-46 Pegasus tanker uçağı gibi yoğun projelerine rağmen F-47 programı için personel sayısını ciddi şekilde artırmayı başardığını vurguladı. Hatırlanacağı üzere Hava Kuvvetleri Bakanlığı, 21 Mart 2025'te geliştirme sözleşmesinin imzalandığını duyurmuş ve F-47'yi Yeni Nesil Hava Üstünlüğü (NGAD) platformunun "mürettebatlı insanlı savaş uçağı" olarak tanımlamıştı. Askeri yetkililer, F-47'yi her görevi tek başına üstlenen bağımsız bir jet olarak görmüyor. F-47; gelişmiş sensörler, küresel ağlar ve yapay zekaya sahip insansız hava araçlarıyla (İHA) entegre çalışacak. Bilgiyi anlık olarak paylaşan bir filonun lideri olacak.

