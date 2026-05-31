Engelleri şampiyonluklarla aşan Raşid Mavigil, tedavisi ve dünya şampiyonası için destek bekliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Raşid Mavigil, ayak ve bacak kaslarındaki yetersizlik nedeniyle yaşadığı fiziksel dezavantajı sporla yenerek adını altın harflerle tarihe yazdırıyor. İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü bünyesinde ter döken genç sporcu, kendi isteğiyle engelli kategorisinde değil, tamamen sağlıklı sporcuların yer aldığı klasmanda mücadele ediyor. Bugüne kadar daha sağlıklı yürüyebilmek umuduyla 10 kez Rusya'da, bir kez de Türkiye'de olmak üzere toplam 11 zorlu operasyon geçiren Mavigil, 7 yıllık profesyonel spor hayatına 14'ü Türkiye, 4'ü Avrupa ve 4'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 22 altın madalyanın yanı sıra dörder kez ikincilik ve üçüncülük sığdırmayı başardı.

Ailesiyle birlikte 2019 yılında Rusya'dan Türkiye'ye taşınan ve İnegöl'de bir parkta İslam Bayraktar ile tesadüfen tanışarak bilek güreşi takımına katılan Mavigil, spora başlama serüvenini ve ulaştığı dereceleri şu sözlerle aktardı: "Ailemin haberi olmadan bilek güreşine başladım. O süreçte iyi bir antrenman yaptık. Haftanın 5-6 günü, hatta bazen kendimde dışarıda yaptığım için 7 gün dahil iyi antrenmanlar yaptık. Türkiye, Avrupa, Dünya Şampiyonlukları aldım. 11 yaşında başladım. 7 senedir aktif olarak devam ediyorum bilek güreşine. Toplamda 14 kere Türkiye şampiyonluğum var. 4 Avrupa şampiyonluğum var, 4 dünya şampiyonluğum var"

Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen bilek güreşinin kendi durumuna en uygun branş olduğunu belirten başarılı sporcu, bir yandan önümüzdeki Ekim ayında Hindistan'da yapılacak olan 2026 Dünya Şampiyonası'na aralıksız hazırlanırken, diğer yandan da sol bacağındaki rahatsızlığın giderilmesi için gereken ameliyat masraflarını karşılayabilmek adına hayırseverlerden destek bekliyor. Geçirdiği süreçlere ve gelecek hedeflerine yönelik açıklama yapan Mavigil, "Türkiye'de de sağ ayaktan kas uzatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçirmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımızın iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz. Bu sene 2026 yılında 9 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da inşallah dünya şampiyonu olarak yenilmez bir tarih yazmak istiyorum. Gençlere tavsiyem spor yapmaları yani sağlıklı beslenmek, disiplinli olmak" diye konuştu.

Uluslararası arenada kazandığı zaferlerle İnegöl'ün gururu haline gelen Raşid Mavigil, azmiyle kendisinden küçük sporculara da ilham kaynağı oluyor. Yaklaşık 3 yıl önce çevresinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan ve Mavigil ile aynı salonda antrenman yapan 14 yaşındaki Murat Emin Kaya, 2026 yılı okullar arası Türkiye Birinciliği müsabakalarında Konya'da sağ kolda Türkiye şampiyonu, sol kolda ise Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. İdolü olarak gördüğü takım arkadaşının izinden giden Kaya, hedeflerini şu ifadelerle anlattı: "Sol kolla Marmara birincisi, sağ kolla Marmara ikincisi oldum. Milli takım seçimlerinde kendi kategorimde 15 yaş altında sağ kol Türkiye dördüncüsü oldum. Hedeflerim önümüzdeki sene düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Benim örnek aldığım sporcu Raşit Mavigil. Raşit abiyle aynı salonda olduğumuz için onun çalışmalarını, şampiyonluklarını örnek alıyorum. İnşallah ben de daha çok çalışıp onun gibi dereceler elde etmek istiyorum"