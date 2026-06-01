  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar Ben-Gvir’den "Dahiye'yi yerle bir et" talimatı Kan emici katil Lübnan’ı bitirecek Nükleer pazarlıkta yeni kriz: Trump taslağı sertleştirdi! İran’dan ABD’ye rest geldi Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi Siyonist alçaklar kana doymuyor Gazze’de katliam bayramda da durmadı Sosyal medyadan yayınladı! Kılıçdaroğlu’ndan yeni arınma mesajı Tatil dönüşündeki sürücüler dikkat! Bakan Çiftçi’den size mesaj var Stratejik tepedeki Şakif Kalesi'ni işgal etti Siyonist katiller durmak bilmiyor 'Grup toplantısı' sorusuna cevap! Korsan genel başkan MYK'yı topladı Bakanlıktan flaş karar! İHA'lara özel takip sistemi geliyor
Dünya Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar
Dünya

Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ilerleyişini sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini vurgulayarak, gerilimin daha fazla tırmanmasının yeni göç dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için ABD’nin New York kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wadephul, özellikle Lübnan’ın güneyinde artan askeri hareketliliğin ciddi kaygı yarattığını söyledi.

Alman Bakan, İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasının zorunlu olduğunu belirtti. Savaşın sahadaki etkisinin doğrudan halk üzerinde hissedildiğine işaret eden Wadephul, her yeni gerilim adımının bölgedeki kırılganlığı daha da artırdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için ABD’nin New York kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarla bölgede gerilimi daha da yükseltmesine tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki ilerleyişi büyük bir endişe kaynağıdır. İsrail, Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil alt yapıyı korumak zorundadır. Her türlü gerilim durumu daha da kötüleştirir ve Lübnan içinde yeni kaçış dalgalarına yol açar. Askeri gerilimin bedelini siviller öderse ve Lübnan’ın bazı bölgeleri kalıcı olarak yaşanamaz hale gelirse bu uzun vadede İsrail’in komşularını daha güvenli hale getirmeyecektir" diye konuştu.

Tüm tarafları acilen çatışmaları durdurmaya çağıran Wadephul, Lübnan’ı istikrara kavuşturmanın anahtarının Lübnan devletini güçlendirmekte yattığını belirtti. Wadephul, "Lübnan ve İsrail hükümetleri, doğrudan görüşmeler için tarihi bir adım olarak Washington’da bir araya geldi. Bu görüşmelerin bir sonraki turu önümüzdeki hafta için planlanıyor. İlerleme sağlamak için doğru kanal budur. Mavi Hattın her iki tarafındaki sivilleri korumak ve kalıcı bir barış sağlamak için uygulanabilir bir diplomatik çözüme ihtiyaç vardır" dedi.
Wadephul, Lübnan hükümetinin de Hizbullah’a karşı kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: "Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor"
Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

Dünya

Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor”

Ben-Gvir’den "Dahiye'yi yerle bir et" talimatı Kan emici katil Lübnan’ı bitirecek
Ben-Gvir’den "Dahiye'yi yerle bir et" talimatı Kan emici katil Lübnan’ı bitirecek

Dünya

Ben-Gvir’den "Dahiye'yi yerle bir et" talimatı Kan emici katil Lübnan’ı bitirecek

Katil Netanyahu'dan küstah sözler! Lübnan'da işgali genişletme talimatı verdi
Katil Netanyahu'dan küstah sözler! Lübnan'da işgali genişletme talimatı verdi

Gündem

Katil Netanyahu'dan küstah sözler! Lübnan'da işgali genişletme talimatı verdi

Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor
Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Dünya

Lübnan'da can kaybı 3 bin 412'ye yükseldi: Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23