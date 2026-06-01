Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için ABD’nin New York kentinde bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wadephul, özellikle Lübnan’ın güneyinde artan askeri hareketliliğin ciddi kaygı yarattığını söyledi.

Alman Bakan, İsrail ordusunun Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasının zorunlu olduğunu belirtti. Savaşın sahadaki etkisinin doğrudan halk üzerinde hissedildiğine işaret eden Wadephul, her yeni gerilim adımının bölgedeki kırılganlığı daha da artırdığını dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki ilerleyişi büyük bir endişe kaynağıdır. İsrail, Hizbullah’a karşı yürüttüğü operasyonda sivilleri ve sivil alt yapıyı korumak zorundadır. Her türlü gerilim durumu daha da kötüleştirir ve Lübnan içinde yeni kaçış dalgalarına yol açar. Askeri gerilimin bedelini siviller öderse ve Lübnan’ın bazı bölgeleri kalıcı olarak yaşanamaz hale gelirse bu uzun vadede İsrail’in komşularını daha güvenli hale getirmeyecektir" diye konuştu.

Tüm tarafları acilen çatışmaları durdurmaya çağıran Wadephul, Lübnan’ı istikrara kavuşturmanın anahtarının Lübnan devletini güçlendirmekte yattığını belirtti. Wadephul, "Lübnan ve İsrail hükümetleri, doğrudan görüşmeler için tarihi bir adım olarak Washington’da bir araya geldi. Bu görüşmelerin bir sonraki turu önümüzdeki hafta için planlanıyor. İlerleme sağlamak için doğru kanal budur. Mavi Hattın her iki tarafındaki sivilleri korumak ve kalıcı bir barış sağlamak için uygulanabilir bir diplomatik çözüme ihtiyaç vardır" dedi.

Wadephul, Lübnan hükümetinin de Hizbullah’a karşı kararlı şekilde harekete geçmesi gerektiğini savundu.