Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önündeki konuşmasının yankıları sürerken, gözler şimdi oluşturacağı yeni yönetim kadrosuna çevrildi. Ayrıca kendisini genel başkan zanneden Manisa Milletvekili Özgür Özel'İin mitingine katılan milletvekillerinin de isimleri açıklandı.
Ankara CHP’nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güvenpark'ta vatandaşlarla buluştu.
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyasetin gündemini hareketlendiren Genel Merkez önündeki buluşması ve yaptığı dikkat çeken konuşmanın ardından, Kılıçdaroğlu'nun saat 15.00'ten 18.30'a kadar 3 saatlik sürede ziyaretçilerini kabul ettiğini ve herkesle tek tek bayramlaştığını söyledi.
Yarkadaş ayrıca tv100 yayınında, Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK yapacağını ve kendisiyle beraber 15 kişinin yakında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.
Sürpriz isim: Faik Öztrak dönüyor
Barış Yarkadaş listede Deniz Demir, Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek gibi isimlerin olabileceğini söyledi.
Grup başkanvekilliği konusunda ise Yarkadaş yine tahminen Faik Öztrak isminin atanabileceğini ifade etti.
Özel'i destekleyen vekiller
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu.
İşte o isimler:
Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz
Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç
Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat
Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş
Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer
Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan
