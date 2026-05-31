  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Suriye'de o ismi işaret etti İnsanlık düşmanı siyonistler! Çocukları katlettiler ABD-İran gerginliği bitecek mi? Mutabakat metni ortaya çıktı Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı Netanyahu’dan Gazze'de işgal talimatı! Ateşkes sürecini tamamen baltaladılar Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e sert tepki: “Yalnızca egemenliği değil, tarihi de siliyor” Orta Doğu'da kritik telefon trafiği! İki ülkenin bakanları gizemli müzakereler için devrede Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önündeki konuşmasının yankıları sürerken, gözler şimdi oluşturacağı yeni yönetim kadrosuna çevrildi. Ayrıca kendisini genel başkan zanneden Manisa Milletvekili Özgür Özel'İin mitingine katılan milletvekillerinin de isimleri açıklandı.

Ankara CHP’nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güvenpark'ta vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyasetin gündemini hareketlendiren Genel Merkez önündeki buluşması ve yaptığı dikkat çeken konuşmanın ardından, Kılıçdaroğlu'nun saat 15.00'ten 18.30'a kadar 3 saatlik sürede ziyaretçilerini kabul ettiğini ve herkesle tek tek bayramlaştığını söyledi.

 

Yarkadaş ayrıca tv100 yayınında, Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK yapacağını ve kendisiyle beraber 15 kişinin yakında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

 

Sürpriz isim: Faik Öztrak dönüyor

Barış Yarkadaş listede Deniz Demir, Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek gibi isimlerin olabileceğini söyledi.

Grup başkanvekilliği konusunda ise Yarkadaş yine tahminen Faik Öztrak isminin atanabileceğini ifade etti.

 

Özel'i destekleyen vekiller

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu.

İşte o isimler:

 

Murat Emir
Ali Mahir Başarır
Adnan Beker
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek

Aliye Coşar
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Ensar Aytekin
Gamze Taşcıer

Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Veli Ağbaba
Hasan Öztürk
Melih Meriç

Metin İlhan
Mustafa Erdem
Sezgin Tanrıkulu
Okan Konuralp
Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever
Suat Özçağdaş
Ulaş Karasu
Süleyman Bülbül
Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul
Talat Dinçer
Nail Çiler
Umut Akdoğan
Turan Taşkın Özer

Yunus Emre
Zeynel Emre
Seyit Torun
Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Tekin Bingöl
Hikmet Yalım Halıcı
Özgür Erdem İncesu
İsmail Atakan

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den birlik mesajı! "2 milyon CHP üyesi, 86 milyon Türk vatandaşı biriz, beraberiz!"
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den birlik mesajı! “2 milyon CHP üyesi, 86 milyon Türk vatandaşı biriz, beraberiz!”

Gündem

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’den birlik mesajı! “2 milyon CHP üyesi, 86 milyon Türk vatandaşı biriz, beraberiz!”

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler
CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

Gündem

CHP mitingi mi marjinal örgütlerin şov alanı mı! Özgür Özel'in fiyasko meydanında şok görüntüler

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı
CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

Gündem

CHP'de aday gösterilecek isim belli oldu! Kılıçdaroğlu'nun kurmayı bombayı patlattı

CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı
CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı

Gündem

CHP'yi pavyon masalarına meze ettiler: Kılıçdaroğlu’ndan CHP’yi sarsan FETÖ çıkışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

45 tane vekil yada

özgürle ekremci yada destekleyenle birlikte 70 desek <<<<138 toplam vekil 68 tanede kemalci demci doğulular grubu normal <<<zaten chpli atatürkcü bu partide bulmak zor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23