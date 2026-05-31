Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oldu! Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin de isimleri açıklandı

Ankara CHP’nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güvenpark'ta vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyasetin gündemini hareketlendiren Genel Merkez önündeki buluşması ve yaptığı dikkat çeken konuşmanın ardından, Kılıçdaroğlu'nun saat 15.00'ten 18.30'a kadar 3 saatlik sürede ziyaretçilerini kabul ettiğini ve herkesle tek tek bayramlaştığını söyledi.

Yarkadaş ayrıca tv100 yayınında, Kılıçdaroğlu'nun geniş bir MYK yapacağını ve kendisiyle beraber 15 kişinin yakında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Sürpriz isim: Faik Öztrak dönüyor

Barış Yarkadaş listede Deniz Demir, Bülent Kuşoğlu, Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek gibi isimlerin olabileceğini söyledi.

Grup başkanvekilliği konusunda ise Yarkadaş yine tahminen Faik Öztrak isminin atanabileceğini ifade etti.

Özel'i destekleyen vekiller

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılırken mitinge katılan CHP'li vekiller de belli oldu.

İşte o isimler:

Murat Emir

Ali Mahir Başarır

Adnan Beker

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Aliye Coşar

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Barış Karadeniz

Burhanettin Bulut

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Ensar Aytekin

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Veli Ağbaba

Hasan Öztürk

Melih Meriç

Metin İlhan

Mustafa Erdem

Sezgin Tanrıkulu

Okan Konuralp

Özgür Karabat

Aliye Timisi Ersever

Suat Özçağdaş

Ulaş Karasu

Süleyman Bülbül

Elvan Işık Gezmiş

Eylem Ertuğrul

Talat Dinçer

Nail Çiler

Umut Akdoğan

Turan Taşkın Özer

Yunus Emre

Zeynel Emre

Seyit Torun

Aylin Yaman

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Tekin Bingöl

Hikmet Yalım Halıcı

Özgür Erdem İncesu

İsmail Atakan