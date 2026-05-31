Gaziantep'te modern Adakçılar Sitesi için geri sayım

Şehir merkezinde dağınık halde bulunan adaklık kurban satış ve kesim işletmelerini tek bir çatı altında toplamayı planlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen tesisteki çalışmalarını hızlandırdı. Yapım sürecini yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurmaylarıyla birlikte şantiyeye giderek sahadaki son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Toplum ve hayvan sağlığını güvence altına alırken şehir estetiğini de korumayı hedefleyen bu kapsamlı merkez, 125 ila 250 metrekare aralığında değişen büyüklüklere sahip 69 ticari alandan oluşuyor. Tesis faaliyete geçtiğinde, vatandaşlar kurbanlık seçiminden kesimine, etlerin işlenmesinden paketlenmesine kadar tüm aşamaları üst düzey hijyen standartlarında tamamlayabilecek. İşletmecilerin talepleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirilen projenin şantiye turunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Haz, kompleksin kısa süre içinde esnafın ve halkın kullanımına sunulacağını bildirdi.

Saha incelemelerinin ardından kurban kültürünün toplumdaki yerine ve yeni tesisin gerekliliğine vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir dilek dileriz, bir adakta bulunuruz. Eğer o dileğimiz olursa o adağı yerine getiririz. Bir sıkıntı yaşadığımızda hemen adak keseriz. Bu bizi korur. Bizim medeniyetimiz böyle güzel bir medeniyet. Tabii bunu şehrin içerisinde yaptığınız zaman hayvan sağlığı, halk sağlığı. Hayvanlarımızı da korumamız lazım, halkımızı da korumamız lazım. Şehri sağlıklı şehir haline dönüştürmemiz lazım. Şehrin içerisinde adakla ilgili olan bütün kısımları taşımamız, hijyenik şartlarda insanların gelip adağını yapacağı, istediği adak kurbanı seçeceği mekanlar oluşturmamız gerekiyordu. Elimizde bir Gazi Konut var. Elimizdeki Gazi Konut ile gerçekten her altı ayda bin konut veren, bugün bahçeli evleri yapan bir altyapımız var. Hız zamanı, zaman. Verdiğin sözü tutma zamanı. Adakçılarla bunu konuştuk. ‘Başkanım bize bayrama kadar müsaade edin' dediler. ‘Bayramdan sonra biz hemen sistemimizi çalıştıracağız, hemen yerleşeceğiz' dediler. Projeyi adakçılarla konuşarak, onların ihtiyacına göre yaptık"