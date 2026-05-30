En fazla altını olan ülkeler belli oldu İşte o liste...
Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde net 244 ton fiziki altın satın alarak rezerv varlıklarını tahkim ettiğini ortaya koydu.
Dünya Altın Konseyi (WGC) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, küresel altın rezervlerinde 8.133,5 ton ile Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer alıyor.
ABD'nin bu stoku 2000'li yılların başından beri neredeyse hiç değişmedi. En büyük ilk 10 çeyrek rezerv sahibi ülke, dünyadaki resmi altın stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. ABD ve Avrupa ülkeleri bu toplam rezervin yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.
ALTIN REZERVİNDE DOĞU-BATI AYRIŞMASI Forbes'in haberine göre, Batı ve Doğu ekonomileri arasında rezerv stratejilerinde ciddi farklılıklar görülüyor. ABD ve Almanya toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 69'unu altında tutarken, Çin'de bu oran yüzde 9, Japonya'da ise yüzde 5 seviyesinde kalıyor.
ABD'nin elindeki stokun piyasa değeri, Mayıs 2026 itibarıyla ons başına 4.450 dolar üzerinden hesaplandığında 1,16 trilyon dolara ulaşıyor. Bu durum, devlet bilançolarındaki en büyük gerçekleşmemiş kazançlardan birini oluşturuyor.
2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla en çok resmi altın rezervine sahip ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı...
ABD
ALMANYA
İTALYA
FRANSA
ÇİN
RUSYA
İSVİÇRE
HİNDİSTAN
JAPONYA
