Korku başladı: Türkiye bizi elektriksiz bırakacak
Haber Merkezi

Korku başladı: Türkiye bizi elektriksiz bırakacak

Türkiye, Mavi Vatan Yasası ile birçok hakkını diplomatik ve stratejik düzeyde tahkim etmeyi planlarken bu durum bazı ülkelerde paniğe sebep oldu.

Öznür Küçüker Sirene'nin aktardığı habere göre, İsrail basını Türkiye'nin Mavi Vatan yasası ile Tel Aviv'i elektriksiz bırakabileceğini yazmaya başladı. İşte analizin detayları:

Dosyanın merkezinde ise İsrail’i, Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlamayı amaçlayan 1.200 kilometrelik deniz altı elektrik kablosu projesi yer alıyor.

İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki deniz altı elektrik bağlantı projesi yavaş ilerliyor ancak yakında Doğu Akdeniz’de yeni bir gerilim hattına dönüşebilir.

Bölgenin en iddialı enerji projelerinden biri olarak sunulan bağlantı hattı, İsrail’in enerji güvenliğini güçlendirmesini ve elektrik alanındaki izolasyonunu kırmasını hedefliyor. Bugün İsrail’in elektrik şebekesi neredeyse tamamen bağımsız şekilde çalışıyor. Büyük bir kriz, savaş ya da enerji altyapılarında oluşabilecek hasar durumunda ülke, komşu şebekelerden elektrik ithal edemiyor.

Proje bu nedenle Avrupa ile stratejik bir bağlantı kurulmasını amaçlıyor. Olası bir acil durumda İsrail, bölgesel ortaklarından veya Avrupa’dan elektrik satın alabilecek. Ayrıca bağlantı hattı, artan elektrik tüketimi ve bölgesel gerilimler karşısında İsrail şebekesine daha fazla istikrar sağlayacak.

Ancak proje ilerledikçe Türkiye de tutumunu sertleştiriyor. Ankara, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka göre belirlenen deniz sınırlarını tanımıyor ve bazı Yunan adalarının kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu savunuyor. Recep Tayyip Erdoğan hükümeti şimdi “Mavi Vatan” doktrininden esinlenen yeni bir yasa hazırlıyor. Söz konusu doktrin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de geniş deniz alanları üzerindeki iddialarını temel alıyor.

Somut olarak bu doktrin, Ankara’nın Kıbrıs ile Yunanistan arasına döşenmesi planlanan deniz altı kablosuna hukuki hatta fiziksel olarak itiraz etmesine imkân sağlayabilir. Bazı Yunan yetkililere göre Türkiye artık bu bölgelerdeki her türlü enerji veya iletişim altyapısını deniz egemenliğine yönelik bir ihlal olarak görüyor.

İsrail açısından mesele yalnızca enerjiyle sınırlı değil. Son yıllarda Kıbrıs ve Yunanistan ile geliştirilen stratejik yakınlaşma, özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hedeflerine karşı İsrail’in bölgesel politikasının temel eksenlerinden biri haline geldi. Proje aynı zamanda İsrail’i Avrupa’ya bağlayacak daha geniş enerji ve ticaret koridorları stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor.

Projenin maliyeti ise oldukça yüksek. Kıbrıs-Yunanistan hattının maliyetinin yaklaşık 1,9 milyar euro olduğu ve bunun bir kısmının Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği belirtiliyor. Buna karşılık İsrail-Kıbrıs bölümünün ise ağırlıklı olarak özel finansman ve banka kredileriyle desteklenmesi bekleniyor."

