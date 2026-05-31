Ev, arsa ve iş yeri olanlar dikkat: İlk taksit için son gün! O şartı sağlayanlara 5 yıllık iade, geç kalana ceza var!

Milyonlarca ev, iş yeri, arsa ve tarla sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için yasal sürede son güne girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek adına ödemelerini 1 Haziran'a kadar tamamlaması gerekirken, bu tarihi kaçıranlara aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Emekliler, sahip olduğu tek evi kiraya veren mülk sahipleri ve kanunda belirtilen diğer özel şartları taşıyan kişiler bu vergiden muaf. Üstelik haberi olmadan ödeyenler ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.