Yeniakit Publisher
Ev, arsa ve iş yeri olanlar dikkat: İlk taksit için son gün! O şartı sağlayanlara 5 yıllık iade, geç kalana ceza var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ev, arsa ve iş yeri olanlar dikkat: İlk taksit için son gün! O şartı sağlayanlara 5 yıllık iade, geç kalana ceza var!

Milyonlarca ev, iş yeri, arsa ve tarla sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için yasal sürede son güne girildi. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemek adına ödemelerini 1 Haziran'a kadar tamamlaması gerekirken, bu tarihi kaçıranlara aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Emekliler, sahip olduğu tek evi kiraya veren mülk sahipleri ve kanunda belirtilen diğer özel şartları taşıyan kişiler bu vergiden muaf. Üstelik haberi olmadan ödeyenler ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.

Milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona eriyor. Ev, iş yeri, dükkân, arsa ve tarla sahiplerinin yükümlü olduğu bu verginin ilk taksitinin en geç 1 Haziran tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Mükellefler için verginin ikinci taksit ödemeleri ise takvime uygun olarak kasım ayında gerçekleştirilecek.

Belirlenen yasal süre içerisinde ödeme yapmayan mülk sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor. Emlak vergisi borcunu 1 Haziran'a kadar kapatmayan vatandaşlar, geciken her ay için yüzde 3,7 oranında gecikme faizi ödemek durumunda kalacak. Ayrıca, yürürlükteki yeni düzenlemeler kapsamında emlak vergisi artış oranlarının her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre belirleneceği ifade ediliyor. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini son güne bırakmadan tamamlamaları büyük önem taşıyor.

Emlak Vergisi'ni gecikme faiziyle birlikte ödemek istemeyenler, 1 Haziran 2026'yı beklemeden, belediyelerin online ödeme sistemleri, mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı ve e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödeme yapabiliyor.

Öte yandan, ilgili yasa gereği bazı vatandaşlar emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Emekliler, sahip olduğu tek evi kiraya veren mülk sahipleri ve kanunda belirtilen diğer özel şartları taşıyan kişiler bu muafiyetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

Üstelik muafiyet hakkı taşıdığı halde bu durumdan haberdar olmayıp geçmiş yıllarda ödeme yapmış olan vatandaşlara da önemli bir kolaylık sağlanıyor. Şartları sağlayan kişiler, ilgili kurumlara başvuruda bulunmaları halinde son beş yıla dönük ödedikleri vergilerin iadesini talep etme hakkına sahip bulunuyor.

