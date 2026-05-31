Tur teknesi yandı! Bebek Sahili’nde alevler yükseldi
Bebek Sahili’nde bir tur teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan tekneye Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri ise kıyıdan müdahale etti.
İstanbul Bebek Sahili’nde akşam saatlerinde tur teknesinden yükselen alevler sahilde panik yaşattı.
Saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, yangının bir tur teknesinde çıktığı öğrenildi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kıyı Emniyeti ekiplerince yangına denizde müdahale edilirken, itfaiye ekipleri ise kıyıdan çalışma yürüttü.
Olay sırasında teknede bulunan iki mürettebat, kendi imkanlarıyla tekneden ayrıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.
