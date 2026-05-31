Genç futbolcularla buluştu! Cengiz Ünder ilk adımı attığı sahaya döndü

Cengiz Ünder, Kurban Bayramı ziyareti için geldiği memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, futbol kariyerine başladığı sahada genç sporcularla buluştu.

Sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Fenerbahçeli oyuncu Cengiz Ünder, kariyerine ilk adımı attığı Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ziyarette Cengiz Ünder'i, Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve akademide eğitim gören genç sporcular karşıladı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, gençlerle sohbet ederek mini bir söyleşi gerçekleştirdi.

Avrupa'daki futbol kariyeri ve A Milli Takım'da yaşadığı tecrübeleri paylaşan Ünder, profesyonel futbolcu olma hedefiyle çalışan genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşmak için disiplinli çalışmanın ve hedeflerden vazgeçmemenin önemine dikkat çeken Ünder, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve genç sporcuların Cengiz Ünder ile bir süre daha sohbet etmesinin ardından sona erdi.