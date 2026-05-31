Cengiz Ünder'den memleketi Sındırgı'daki genç kramponlara bayram sürprizi

Kurban Bayramı vesilesiyle memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesine giden ve sezonu Beşiktaş forması altında noktalayan Fenerbahçeli milli oyuncu Cengiz Ünder, yeşil sahalara ilk adımını attığı Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni unutmadı. Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte tecrübeli futbolcuyu; Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve altyapıda eğitimlerine devam eden genç yetenekler büyük bir coşku içerisinde karşıladı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan minik sporcularla yakından ilgilenen Ünder, onlarla samimi bir ortamda mini bir söyleşi gerçekleştirdi.

Avrupa'nın önemli kulüplerinde ve A Milli Futbol Takımı'nda edindiği değerli tecrübeleri genç kramponlara aktaran başarılı oyuncu, profesyonel futbol dünyasına adım atmak isteyen yeteneklere altın değerinde tavsiyeler verdi. Hedeflenen başarılara giden yolda disiplinden taviz vermemenin ve hayallerin peşinden koşmaktan asla vazgeçmemenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Ünder, gençlerin yönelttiği soruları da içtenlikle cevapladı. Memleketinde geçmiş günlerini yad eden milli futbolcunun bu özel ziyareti, genç sporcularla edilen sıcak sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.