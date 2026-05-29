EYT bekleyen yüz binlerce kişiye bayram müjdesi! En üst yargı makamından tarihi erken emeklilik kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde tarımsal ürün satışı yaparken kendisinden sigorta primi kesilen ancak parası aracı şirketler tarafından SGK'ya aktarılmayan yüz binlerce çiftçi için tarihi bir emsal karara imza attı. Bir pamuk üreticisinin 1994 yılından bu yana sürdürdüğü hukuk mücadelesini sonuca bağlayan yüksek mahkeme, vatandaşın aracı firmaları denetleme görevi olmadığını, kesilen parayı tahsil etme sorumluluğunun tamamen devlete ait olduğunu vurguladı. Bu nihai kararla birlikte, elinde eski yıllara ait kesinti makbuzu bulunan tarım emekçileri, primlerin SGK kasasına girip girmediğine bakılmaksızın yaş şartı aranmadan EYT kapsamında erken emeklilik hakkı kazanabilecek.