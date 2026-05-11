Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi satıldı: Yeni sahibi ünlü marketler zinciri oldu
Türkiye'nin 88 yıllık gıda devi Seğmenler Kardeşler Gıda, ünlü marketler zincirine satıldı. Satışa ilişkin detaylar belli oldu.

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) ortakları ile alıcı gruplar arasında şirket sermayesinin yüzde 74,85'ine tekabül eden payların devri için sözleşme imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 11 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bildirimde, 2 Şubat 2026'da imzalanan ön protokolün ardından nihai satış bedelinin 82 milyon 489 bin 293 ABD doları olarak belirlendiği kaydedildi.

Yusuf Seğmen, Neval Elaldırsın ve Ömer Seğmen'in de aralarında bulunduğu 20 gerçek kişi ortağa ait 133 milyon 982 bin 610 adet payın devri için taraflar mutabakata vardı. Şirketin 179 milyon TL nominal değerli ödenmiş sermayesinde yer alan 36 milyon adet A grubu ve 97 milyon 982 bin 610 adet B grubu payın satışına yönelik Pay Devir Sözleşmesi resmiyet kazandı. Devir işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu onayı ve sözleşmede yer alan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesi bekleniyor.

Satışa konu olan payların alıcılar arasındaki dağılımı netlik kazandı. Altun Gıda A.Ş. sermayenin yüzde 25'ine (44,75 milyon TL nominal değer), GMS Yatırım Holding A.Ş. yüzde 34,85'ine (62,38 milyon TL nominal değer) ve Ümit Gümüş yüzde 15'ine (26,85 milyon TL nominal değer) sahip oldu.

Sözleşmede belirlenen toplam 82,4 milyon dolarlık satış bedelinin, kapanış koşullarına bağlı olarak belirli uyarlamalara tabi tutulabileceği açıklandı.

Pay devir işlemlerinin kesinleşmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca süreç başlatılacak. Hakim ortak yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin detayların, pay devirlerinin tamamlanmasını müteakip kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Piyasalar, Rekabet Kurumu'ndan gelecek onay kararını ve işlemin kesinleşme takvimini takip edecek.

