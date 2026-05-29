Milyonlarca emekliyi ilgilendiren tarihi karar! Yargıtay son noktayı koydu, kurallar değişti
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, SSK'ye daha fazla prim günü yatırmasına ve gerekli tüm şartları taşımasına rağmen son dönemdeki sigortalılığı nedeniyle Bağ-Kur kapsamında emekli edilen bir vatandaşın davasında ezber bozan bir karara imza attı. İlk derece mahkemesinin emekliyi haklı bulan ve maaş farkı ödenmesine hükmeden direniş kararını yerinde bulan Yargıtay, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesaplama yöntemine adeta set çekti. Tarihi kararı yorumlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu yeni yargı hükmüne göre artık emeklilikte son 2520 gün şartının değil, toplamda en çok hangi statüden prim yatırıldıysa o statünün geçerli olacağını müjdeledi.