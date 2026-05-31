1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden 'kargaşa' detayı

Denizli-Aydın Otoyolu’nda gece yarısı meydana gelen katliam gibi otobüs kazasında ortaya çıkan ilk inceleme sonuçları yürekleri dağladı.

Kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan saniyeler sonra alev topuna dönen Pamukkale Turizm otobüsündeki can pazarında, bazı yolcuların yangın esnasında yaşanan büyük panik nedeniyle çıkış kapılarında sıkışarak feci şekilde can verdiği tespit edildi.

KAZA GECE YARISI GELDİ: SANİYELER İÇİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Feci kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında, Denizli-Aydın Otoyolu üzerinde yaşandı. İzmir'den Antalya'ya doğru sefer gerçekleştiren 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun idaresindeki Pamukkale Turizm yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı adeta bir ateş topuna çevirdi. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAN DONDURAN DETAY: KAPI BÖLGESİNDEKİ SIKIŞMA KAÇIŞI ENGELLEDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen ve tamamen bir metal yığınına dönen otobüste yapılan ilk incelemeler, kazanın en acı tablosunu gözler önüne serdi. Yangının hızla yayılmasıyla birlikte otobüsün içerisinde çok büyük bir panik ve kargaşa dalgası baş gösterdi. Dumandan ve alevlerden kaçmaya çalışan yolcuların aynı anda çıkış kapılarına yöneldiği, ancak burada oluşan aşırı yoğunluk ve izdiham nedeniyle kapı bölgesinde kilitlenerek sıkıştıkları tespit edildi. Hızla büyüyen alevlerin arasında, kapı çevresinde mahsur kalan yolcuların kurtulamayarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

9 AYLIK BEBEK VE ANNESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Otobüsten kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin yardımıyla çıkmayı başaran yaralı 33 yolcuya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere sevkleri sağlandı. Metal yığınından çıkarılan 8 cenaze ise otopsi ve işlemler için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İçerisinde 1'i bebek 38 yolcu ve 3 personelin bulunduğu öğrenilen otobüste hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise şu şekilde açıklandı:

Mustafa Fevzi Mertun (50): Otobüsün kaptan şoförü.

Civan Şen ve Eyüp Miraç Şen: Anne Civan Şen ve henüz 9 aylık olan talihsiz bebeği Eyüp Miraç.

Gültilay Bığa: Kırgızistan uyruklu yabancı yolcu.

Merve Erik, Hayriye Arıkan, Zehra Eyiol ve Fatma Kartal: Otobüste can veren diğer yolcular.

Jandarma ekipleri, çarpmanın etkisiyle dışarı fırlayan başka bir mağdur olma ihtimaline karşı otoyol çevresinde ve arazide geniş çaplı inceleme yaptı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın kesin nedenine ilişkin başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.