Gündem
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa ettiği yönündeki iddialar gündem olurken, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yabancı medya kuruluşlarını hedef aldı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan "Pezeşkiyan istifa etti" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"YABANCI MEDYANIN OYUNLARI"

Tabatabai, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, istifa iddialarını bazı yabancı medya kuruluşlarının yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerinin devamı olarak nitelendirdi.

Pezeşkiyan'ın görevine devam ettiğini vurgulayan Tabatabai, İran halkının birlik ve beraberliğini hedef alan girişimlerin bugüne kadar sonuç vermediğini, bundan sonra da başarılı olamayacağını ifade etti.

"MİLLİ BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALANLAR BAŞARAMAYACAK"

Açıklamasında İran halkının milli birlik ve dayanışmasına dikkat çeken Tabatabai, ülke içinde ayrılık oluşturmayı amaçlayan çevrelerin hedeflerine ulaşamayacağını belirtti.

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden yayılan istifa iddiaları, İran'daki siyasi gelişmelere ilişkin spekülasyonları artırmıştı. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen açıklama ile söz konusu iddialar resmen yalanlanmış oldu.

Tahran-Washington hattında gizli diplomasi trafiği! İranlı Bakan Arakçi spekülasyonlara son noktayı koydu

Pezeşkiyan'dan İran halkına 'ortak acı' itirafı! Baskı karşısında çaresiziz

