T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İl, Narlıdere İlçe, ILICA Mahalle/Köy, 8071 Ada, 2 Parsel, 8 Nolu BB
Adresi :Ilıca Mahallesi, Erdal İnönü Caddesi, No:11, Miss İzmir Life Residence, Kat: Zemin, Daire:8 Narlıdere / İZMİR
Yüzölçümü :1.226,27 m2
Arsa Payı : 68/4904
Kıymeti : 6.850.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: İRTİFAK TAŞINMAZ ÜZERİNDE ŞEKİLDE SARI BOYA İLE GÖSTERİLEN 1470m² SAHA İÇERİSİNDE ETİBANK UMUM MD. LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI 16/01/1967 TARİH- 4278 YEVMİYE
- BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE YÖNETİM PLANI: 04/04/2018 05/04/2018 HACİZ
TARİHİ-1300 YEVMİYE
- BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE AT DİĞER (KONUSU:9 EYLÜL VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜNÜN CİNS TASHİHİ MAUFAKAT YAZISI VARDIR.) TARİH:0 SAYI:0 LEHTARLAR: 9 EYLÜL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VKN:0010267039 (SN:8126358) 26/04/2018 TARİH-1551 YEVMİYE
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 15:00
18/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02475922