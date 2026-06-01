Resmi İlanlar T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/354 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Narlıdere İlçe, ILICA Mahalle/Köy, 8071 Ada, 2 Parsel, 8 Nolu BB

Adresi :Ilıca Mahallesi, Erdal İnönü Caddesi, No:11, Miss İzmir Life Residence, Kat: Zemin, Daire:8 Narlıdere / İZMİR

 

Yüzölçümü :1.226,27 m2

Arsa Payı : 68/4904

Kıymeti : 6.850.000,00 TLKDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: İRTİFAK TAŞINMAZ ÜZERİNDE ŞEKİLDE SARI BOYA İLE GÖSTERİLEN 1470m² SAHA İÇERİSİNDE ETİBANK UMUM MD. LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI 16/01/1967 TARİH- 4278 YEVMİYE

  • BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE YÖNETİM PLANI: 04/04/2018 05/04/2018 HACİZ

TARİHİ-1300 YEVMİYE

  • BEYAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE AT DİĞER (KONUSU:9 EYLÜL VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜNÜN CİNS TASHİHİ MAUFAKAT YAZISI VARDIR.) TARİH:0 SAYI:0 LEHTARLAR: 9 EYLÜL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VKN:0010267039 (SN:8126358) 26/04/2018 TARİH-1551 YEVMİYE

 

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 15:00


18/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02475922