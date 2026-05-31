Damar tıkanıklığına karşı doğal önlemler! İşte kolesterolü sinsice düşüren 4 mucizevi besin

Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yüksek kolesterol en temel sağlık sorunlarından biri olarak maalesef karşımızda duruyor...

Dünya genelinde milyonlarca insan yüksek kolesterol sorunuyla mücadele ediyor. Uzmanlar, kolesterolü kontrol altında tutmak için ilaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı ve beslenme değişikliklerinin de en az ilaçlar kadar etkili olduğunu vurguluyor.

Dr. Karan Rajan, yüksek kolesterolü doğal yollardan yönetmek ve damarlarda kolesterol birikmesini önlemek için mutfaktan eksik edilmemesi gereken 4 temel besini sıraladı. İşte kötü (LDL) kolesterolü adeta vücuttan süpüren ve beslenme düzenine mutlaka eklenmesi gereken o besinler:

1. ORMAN MEYVELERİ (ÇİLEK, AHUDUDU, YABAN MERSİNİ) Dr. Rajan, bu meyvelerin özellikle antosiyanin adı verilen ve polifenol bakımından zengin bileşikler içerdiğini belirtiyor. Bu bileşikler, vücutta safra asitlerinin oluşumunu artırarak kolesterolün dışarı atılmasını sağlıyor.

"Bu polifenoller aynı zamanda güçlü birer antioksidan görevi görerek kan damarlarının iç çeperini korur. Kötü kolesterolün (LDL) oksitlenmesini sınırlayarak damar tıkanıklığının önüne geçer."

2. TOHUMLAR (CHİA, KABAK ÇEKİRDEĞİ, SUSAM, AY ÇEKİRDEĞİ) Sağlıklı yağlar açısından zengin olan tohumlar, bağırsaklarda kolesterol emilimini azaltırken karaciğerdeki yağ sentezini de baskılıyor.

Bu sayede kötü kolesterol düşerken, damarları koruyan iyi (HDL) kolesterol seviyesi dengede kalıyor. Bu tohumları sabah kahvaltılarınızda yulafa, yoğurda veya salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

3. BAKLAGİLLER (FASULYE VE MERCİMEK) Baklagiller, karaciğerde kolesterol üretimini düzenleyen fermente edilebilir lifler açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda içerdikleri bitkisel proteinler sayesinde kötü kolesterolün (LDL) vücuttan temizlenme hızını artırırlar.

Özellikle lif deposu olan kuru fasulye ve mercimek gibi seçenekler, kalp sağlığını destekleyen likopen antioksidanı içerir.

4. YULAF Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yulaf, kolesterolü düşürdüğü bilimsel olarak en çok kanıtlanmış bileşenlerden biri olan beta-glukan (prebiyotik lif) içerir. Yulaf tüketildiğinde, bağırsaklarda jel benzeri çözünür bir tabaka oluşturarak safra asitlerine bağlanır.

Vücut, yeni safra asidi üretebilmek için dolaşımdaki kötü kolesterolü çekmek zorunda kalır ve böylece kolesterol seviyeniz doğal olarak düşer.

ÖNEMLİ NOT: Beslenme düzeninizde radikal bir değişiklik yapmadan önce, özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

Kaynakça Mirror / Daily Express Lifestyle - "High cholesterol 'will go down' if you have doctor's 4 items in kitchen" (Andrew Nuttall, 29 Mayıs 2026) Dr. Karan Rajan (NHS Cerrahı ve Sağlık İçerik Üreticisi) Heart UK (İngiltere Kolesterol Yardım Kuruluşu) & NHS (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi) Resmi Beslenme Kılavuzları British Heart Foundation (BHF - İngiliz Kalp Vakfı) Kalp Sağlığı ve Lif Tüketimi Raporu

