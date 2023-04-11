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Utanın Kılıçdaroğlu ve ortakları! Ümit Özdağ'dan HDP standında tokat gibi sözler!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'nin Ümraniye'deki standını ziyaret etti. Özdağ, standın..
Yeni dönemde Petrol, doğalgaz fiyatları yükselişte: Gündemi yeniden altüst etti! Avrupa'da son durum...
Tarım ve Orman Bakanlığı az önce ilk kez duyurdu! Kuru soğana ilişkin flaş açıklaması: 2 milyon 350 bin ton
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Gündem
Utanın Kılıçdaroğlu ve ortakları! Ümit Özdağ'dan HDP standında tokat gibi sözler!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, HDP'nin Ümraniye'deki standını ziyaret etti. Özdağ, standın..
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Yine CHP medyası yine hazımsızlık! Bunlar düşmandan bile beterler
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz gün Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen tören..
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK itirafı! Canlı yayında açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını masaya kabul ettirdikten sonra hemen HDP ile temas ..
Yerel
Yangında hayatını kaybeden itfaiyecinin alevlerin arasına düşme anı kamerada!
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek ağır ..
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28. Dönem seçimlerinde Kabine'deki bakanların aday olmalarına yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erd..
İstanbul'da yapılan denetimlerde bazı marketlerde sucuğun et yerine ottan üretilerek satıldığı ortay..
513 yıl önce ölen harem ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunu, 1960'ta sandıkta tapu buldu. Tapu, Çarda..
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile ortak liste üzerinden seçime girecekleri iddialarına ..
Niğde'de yaşanan bir kazada, otomobilin çarpmasıyla savrulan motosiklet sürücüsü otomobilin tavanına..
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Mısır'ın Rusya'ya si..
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyond..
Almanya, son dönemler büyük skandallarla ve iflaslarla gündeme geliyor. Almanya bu kez Çad'ın Berlin..
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de HDP standını ziyaret etti. Özdağ, boş gördüğü st..
Terör sevici HDP ile ittifak kurup şehitlerimizin kemiğini sızlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Dünya HaberleriHepsini Görüntüle
İSTİF sınıfı fırkateynlerin ardından yerli hava savunma sistemi ile donatılmış muhriplerin inşa edil..
Taç giyme töreninin dini olarak en önemli anında Kral'ı kutsamak için kullanılacak kutsal yağ ise ka..
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Süper Lig'de geçen pazar günü kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor 1 günlük i..
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Miha Zajc performansını gün geçtikçe arttırıyor. Yıldız futbo..
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Oldukça sağlıklı olması nedeniyle sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi ..
Dr. Ender Saraç kilo vermek isteyenleri 2 günde 1 beden zayıflatan diyet listesi ile amaçlarına ulaş..
KarikatürHepsini Görüntüle
Oldukça sağlıklı olması nedeniyle sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi ..
Terör sevici HDP ile ittifak kurup şehitlerimizin kemiğini sızlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar..
Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlen..
Tunceli’de yoğun sağanak yağış nedeniyle Munzur ve Pülümür çaylarında taşmalar meydana geldi. Yetkil..
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Nisan'da Bulgaristan'ı ziyaret edecek.
Dr. Ender Saraç kilo vermek isteyenleri 2 günde 1 beden zayıflatan diyet listesi ile amaçlarına ulaş..
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında Nexus Enstitüsü’nde yaptığı konuş..
'Bugün ne pişirsem?' diye düşünüyorsanız Ramazan ayına özel olarak hazırlanan iftar menülerine göz d..
Süper Lig'de geçen pazar günü kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Sivasspor 1 günlük i..
Adıyaman’da aniden bastıran yağmur ve dolu yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü...
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Naci Görür'ün akıl dışı açıklamalarına dayanamayıp cevap vermek zorunda kaldı...
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irt..
Samsun Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN ve TEMSA işbirliğinde ürettirdiği elektrikli otobüslerle 7 a..
Türkiye'nin gururu ASELSAN elektrikli araçtaki iddiasını büyütüyor. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgü..
İran’ın Doğu Azerbaycan eyaleti sınırları içinde yer alan ve Kapadokya'yı andıran Kendovan bölgesi, ..
Arap ülkesi Kuveyt'te 'Fadha' isimli spikerin yayına çıkarılması dünyada tam anlamıyla gündeme oturd..
Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi "TCG Anadolu"yu sayfasına taşıdı. Yapılan ha..
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Miha Zajc performansını gün geçtikçe arttırıyor. Yıldız futbo..
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