Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren güncel enflasyon tahminleri, emeklilik dilekçesini vermek için doğru zamanın hayati önem taşıdığını gözler önüne serdi. Yıl sonuna kadar başvuran şanslı adayların, 2027'yi bekleyenlere kıyasla maaşlarında kalıcı olarak yüzde 4'lük dev bir fark yakalayacağı hesaplandı. Uzmanlar, ömür boyu sürecek bu maaş kaybını önlemek için gözlerin kasım ve aralık ayı TÜFE verilerinde olduğunu belirtti.