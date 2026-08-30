Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Çalışma hayatını tamamlayıp emeklilik hakkı elde edenler için dilekçenin verildiği yıl, alınacak maaşta belirleyici bir rol üstleniyor. Aylık hesaplamalarında prim gün sayısı ve çalışma süresinin yanı sıra güncelleme katsayısı da kullanılıyor. 2026 yılı bitmeden başvuru yapan çalışanlar, mevcut verilere göre 2027'de başvuranlara göre daha avantajlı bir başlangıç aylığına kavuşacak. İki yıl arasındaki bu hesaplama farklılığı, maaşlarda yüzde 4'e varan bir uçurum meydana getiriyor.