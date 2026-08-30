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Ekonomi
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Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

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Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren güncel enflasyon tahminleri, emeklilik dilekçesini vermek için doğru zamanın hayati önem taşıdığını gözler önüne serdi. Yıl sonuna kadar başvuran şanslı adayların, 2027'yi bekleyenlere kıyasla maaşlarında kalıcı olarak yüzde 4'lük dev bir fark yakalayacağı hesaplandı. Uzmanlar, ömür boyu sürecek bu maaş kaybını önlemek için gözlerin kasım ve aralık ayı TÜFE verilerinde olduğunu belirtti.

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Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Çalışma hayatını tamamlayıp emeklilik hakkı elde edenler için dilekçenin verildiği yıl, alınacak maaşta belirleyici bir rol üstleniyor. Aylık hesaplamalarında prim gün sayısı ve çalışma süresinin yanı sıra güncelleme katsayısı da kullanılıyor. 2026 yılı bitmeden başvuru yapan çalışanlar, mevcut verilere göre 2027'de başvuranlara göre daha avantajlı bir başlangıç aylığına kavuşacak. İki yıl arasındaki bu hesaplama farklılığı, maaşlarda yüzde 4'e varan bir uçurum meydana getiriyor.

#2
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Başvuru tarihini birkaç ay ertelemek bile emekli aylığında ömür boyu sürecek bir kayba yol açabiliyor.

#3
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Emekli aylığı bağlanırken Türkiye'de sigortalıların çalışma dönemlerine göre farklı sistemler işletiliyor. Kurallar 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası dönemler için ayrı ayrı uygulanıyor. Dilekçesini 31 Aralık 2026'ya kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletenlerin aylık hesabında, 2026 yılı içinde emekli maaşlarına yansıtılan yüzde 32,1'lik toplam artış temel alınacak. Gelecek yılın ilk gününden itibaren yapılacak başvurularda ise sistem değişiyor. Bu işlemler, 2026 yılı TÜFE artışı ile ekonomik büyümenin yüzde 30'u baz alınarak oluşturulacak yeni güncelleme katsayısıyla hesaplanacak.

#4
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Yapılan son hesaplamalar katsayılar arasındaki makası gözler önüne seriyor. 2026 yılı güncelleme katsayısı yaklaşık 1,3190 seviyesinde bulunurken, 2027 yılı için bu rakamın 1,2714 civarında kalması bekleniyor.

#5
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28'e çıkardı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise ağustos ayı itibarıyla oran yüzde 29,21'den yüzde 29,43'e fırladı. Yıl sonuna dair beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesi, Ocak 2027'de uygulanacak zam senaryolarını bütünüyle değiştirdi. Enflasyonun yüzde 28 olarak gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yaklaşık yüzde 8,70 zam alacak.

#6
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Yüzde 29,43'lük tahmin gerçeğe dönüşürse artış yüzde 9,91'i bulacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamasıyla Ocak 2027 artışının yüzde 6,66 ile yüzde 7,86 arasında şekillenmesi öngörülüyor.

#7
Foto - Kritik tarih belli oldu: O güne kadar başvuranlar daha fazla emekli maaşı alacak

Başvuru için erken davranmak sadece hesaplanacak aylık tutarını artırmıyor. İşlemlerini 2026'da tamamlayanlar, aylıklarını 2027'de başvuranlara göre daha erken almaya başlayarak bekleme süresindeki maaş kayıplarının önüne geçiyor. Yıllar arasındaki bu maaş farkının kesinleşmesi için gözler yılın son çeyreğindeki enflasyon verilerinde olacak. Aralık ayında açıklanacak kasım ayı TÜFE rakamları, yıl sonu tablosunu büyük oranda netleştirecek. Emekli adaylarının kesin kararını vermeden önce kendi prim günlerini, emeklilik statülerini ve prime esas kazançlarını tahmini oranlarla birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

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