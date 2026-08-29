Türkiye'nin enerji devi neye uğradığını şaşırdı: Petrol arama talebi reddedildi
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak petrol aramak için hükümete yapılan bazı başvurular reddedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak petrol aramak için hükümete yapılan bazı başvurular reddedildi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Arar Petrol A.Ş.'nin iki ayrı petrol arama ruhsatı başvurusunu reddetti.
20 Ağustos 2026 tarihli 8032 sayılı kararla, şirketin Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 12.601 hektarlık M41-c2 paftası için yaptığı arama ruhsatı talebi incelendi.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince başvurunun reddine karar verildi.
Aynı gün alınan 8035 sayılı ikinci kararda ise Arar Petrol A.Ş.'nin Şanlıurfa ilinde 24.867 hektarlık M42-d1, d2 paftaları için sunduğu arama ruhsatı başvurusu da aynı gerekçeyle reddedildi.
Öte yandan Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Adıyaman-Şanlıurfa'da iki arama ruhsatı başvurusun da MAPEG tarafından reddedildi. Başvurular mevzuata aykırı bulundu.
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