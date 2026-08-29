Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

Asmar, fotoğrafın Şam’a yaptığı ilk gezide, Live View özelliği dahi bulunmayan eski bir kamerayla ve son derece zor bir açıyla çekildiğini öne sürdü. İlk başta bunun bir şaka veya Photoshop çalışması olduğunu düşünen fotoğrafçı, bir tanıdığının gönderdiği yeni pasaport fotoğraflarını incelediğinde gerçeği gördü