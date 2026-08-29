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Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

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Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

Suriye’nin resmi pasaportlarında büyük bir tasarım hatasına imza atıldığı gün yüzüne çıktı.

#1
Foto - Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

SİLİNMEDEN DOĞRUDAN PASAPORTLARA BASILDI - Suriye’nin 2023 yılından bu yana kullanımda olan resmi pasaportlarında büyük bir tasarım hatasına imza atıldığı ortaya çıktı. Ülkenin simge yapıları arasında yer alan Şam’daki tarihi Hamidiye Çarşısı'na ait fotoğrafın, internetten izinsiz bir şekilde alındığı ve üzerindeki telif filigranının silinmeden doğrudan pasaport sayfalarına basıldığı anlaşıldı.

#2
Foto - Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

DEVRİK ESED REJİMİ DÖNEMİNDE HAZIRLANDI - Devrik rejim döneminde hazırlanan ve milyonlarca vatandaşın elinde bulunan pasaportların 35 numaralı sayfasında yer alan çarşı görselinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın sahibi olan Wasim Asmar, durumu ilk olarak bir gencin kendisine mesaj atarak pasaportta kendi çektiği karenin yer aldığını söylemesiyle fark etti.

#3
Foto - Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

Asmar, fotoğrafın Şam’a yaptığı ilk gezide, Live View özelliği dahi bulunmayan eski bir kamerayla ve son derece zor bir açıyla çekildiğini öne sürdü. İlk başta bunun bir şaka veya Photoshop çalışması olduğunu düşünen fotoğrafçı, bir tanıdığının gönderdiği yeni pasaport fotoğraflarını incelediğinde gerçeği gördü

#4
Foto - Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR - Resmi seyahat belgesinin üzerinde, fotoğrafın orijinalinde yer alan ve bir dükkan adına ait olan "Wasim Asmar Photography" filigranının net bir şekilde basıldığı kesinleşti.

#5
Foto - Katil Esed döneminde basılmış! Suriye pasaportlarında inanılmaz hata

Milyonlarca resmi evrakta kendi adının yer alması sosyal medyada mizahi yorumları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, "Tüm Suriye senin adını taşıyor”, “Adının tüm vatandaşların pasaportunda yer almasından daha iyi ne olabilir?” ve "Eğer pasaportta Waseem Asmar adını görmüyorsam, o pasaport sahtedir" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.

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