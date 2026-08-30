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Aktüel Diyanet’ten 30 Ağustos mesajı
Aktüel

Diyanet’ten 30 Ağustos mesajı

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Diyanet’ten 30 Ağustos mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı...

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan kutlama mesajı geldi.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Bugün, aziz milletimizin büyük kahramanlıklarla ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. 30 Ağustos 1922, ülkemizi işgal ederek paylaşmak isteyen güçlere karşı asil milletimizin kahraman ordumuzla birlikte eşi görülmemiş bir direniş göstererek zafere ulaştığı tarihtir. İnancını, vatanını, hürriyetini ve mukaddes değerlerini korumak için bağımsızlığından asla ödün vermeyen milletimiz, Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal ordularını kesin bir yenilgiye uğratarak istiklal ve istikbalini yeniden kazanmıştır" denildi.

 

“30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun”

Mesajda ayrıca, "Millet olarak tek bir yürek halinde inanç, azim, sabır ve kararlılıkla verilen mücadele sonucu elde edilen bu zafer, vatan semalarını süsleyen şanlı bayrağımızın asla indirilemeyeceğini ve gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu vesileyle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu güzel vatanda ilelebet bağımsız olarak ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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